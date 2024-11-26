رحلات مجانية وخصومات في أسبوع التنقل الأخضر برأس الخيمة

وقد انطلقت يوم أمس في رأس الخيمة فعاليات "أسبوع التنقل الأخضر" الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بهدف تعزيز مفهوم التنقل المستدام في الإمارة. وتركز هذه المبادرة، التي تستمر لمدة أسبوع، على زيادة الوعي بأهمية اختيار وسائل نقل صديقة للبيئة، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تُقدمها الهيئة في هذا المجال، وذلك في إطار دعم استراتيجية التنقل الأخضر في رأس الخيمة 2023-2040 والتي ترمي إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتنموية.