رحلات مجانية وخصومات في أسبوع التنقل الأخضر برأس الخيمة
للتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن توفير رحلات مجانية على حافلات المدينة اليوم 26 نوفمبر، وذلك في إطار احتفالاتها بأسبوع التنقل الأخضر.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن خصم 50% على بطاقات "صقر" لمدة أسبوع كامل، والتي يمكن للمسافرين شراؤها من محطة الحافلات الرئيسية واستخدامها لدفع أجرة الحافلات الداخلية بكل سهولة.
وقد انطلقت يوم أمس في رأس الخيمة فعاليات "أسبوع التنقل الأخضر" الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بهدف تعزيز مفهوم التنقل المستدام في الإمارة. وتركز هذه المبادرة، التي تستمر لمدة أسبوع، على زيادة الوعي بأهمية اختيار وسائل نقل صديقة للبيئة، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تُقدمها الهيئة في هذا المجال، وذلك في إطار دعم استراتيجية التنقل الأخضر في رأس الخيمة 2023-2040 والتي ترمي إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتنموية.
وفي إطار فعاليات هذا الأسبوع، خصصت هيئة رأس الخيمة للمواصلات يوماً مجانياً للنقل العام على حافلات المدينة، بهدف تشجيع السكان والزوار على تجربة وسائل النقل العام والتعرف على فوائدها البيئية والاجتماعية المتنوعة.
وسيشهد الأسبوع تنظيم سلسلة من ورش العمل التوعوية، إلى جانب معارض تُسلط الضوء على أحدث حلول النقل الصديقة للبيئة، مثل المركبات الكهربائية وخدمات الحجز الذكية ومشاريع النقل العام. وستُركز هذه الفعاليات على أهمية التنقل المشترك في الحد من الازدحام المروري وخفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات: "يُجسد إطلاق أسبوع التنقل الأخضر التزامنا الراسخ بتوفير حلول نقل مستدامة ومتكاملة، تُسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة. كما يمثل هذا الأسبوع انطلاقة حقيقية نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حلول النقل الذكية والمستدامة التي نقدمها في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وذلك تماشياً مع رؤية رأس الخيمة الطموحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر."
تسعى هيئة رأس الخيمة للمواصلات، من خلال فعاليات أسبوع التنقل الأخضر، إلى زيادة الوعي العام بأهمية تبني حلول النقل المستدامة، وذلك عبر إطلاق مبادرات رائدة مثل سيارات الأجرة الكهربائية والهجينة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
تُغطي شبكة الحافلات العامة في الإمارة أربعة مسارات رئيسية، وهي:
الخط الأحمر: يربط بين منطقة النخيل والجزيرة الحمراء (ذهاباً وإياباً).
الخط الأزرق: يربط بين منطقة النخيل وشعم (ذهاباً وإياباً).
الخط الأخضر: يربط بين منطقة النخيل ومطار رأس الخيمة (ذهاباً وإياباً).
الخط الأرجواني: يربط بين الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ومنار مول (ذهاباً وإياباً).
تبلغ أجرة الحافلة عادة 8 دراهم لكل رحلة، لكن بمناسبة "أسبوع التنقل الأخضر" ستكون الخدمة مجانية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر.