رادارات"الهدوء" بدبي: غرامة 2000 درهم للمركبات الصاخبة

تقوم دبي بتكثيف جهودها لمكافحة ضوضاء المركبات المزعجة من خلال توسيع الشرطة لنشر رادارات الكشف عن الضوضاء في جميع أنحاء الإمارة للحد من المحركات الصاخبة، والعوادم المعدلة، والزمامير غير الضرورية، والصوت العالي داخل السيارات. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على راحة الجمهور ورفاههم العقلي وسلام المجتمع. سيتم نشرها تدريجياً لتغطي مناطق متعددة وشبكات الطرق الرئيسية.
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية عمل رادارات الكشف عن الضوضاء في دبي والغرامات المرتبطة بها.
ما هي رادارات الضوضاء وكيف تعمل؟
النظام جزء من منصة التكنولوجيا الذكية للمرور التابعة لشرطة دبي. يقيس مستويات الضوضاء، ويحدد المصدر الدقيق ويسجل المخالفات كلما تم تجاوز الحدود.
يظهر فيديو نشرته لجنة التحضر في دبي رادارات تكشف مستويات الضوضاء على الطريق السريع، بالإضافة إلى جهاز مثبت على عمود يبدو أنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقادر على تحليل مصادر الصوت.
هل تستخدم رادارات الضوضاء فقط على الطرق السريعة؟
قالت شرطة دبي إن عدد الرادارات سيزداد تدريجياً ليغطي أجزاء مختلفة من الإمارة، بدعم من دوريات المرور وحملات التوعية.
ما هي أنواع الضوضاء التي يتم اكتشافها؟
• الزمامير غير الضرورية
• أنظمة الصوت العالية داخل السيارات
• المركبات المعدلة لإنتاج الضوضاء
تقوم الشرطة في جميع أنحاء الإمارات بفرض غرامات على آلاف المركبات سنوياً بسبب التعديلات غير المصرح بها والمزعجة.
ما هي العقوبات على مخالفات الضوضاء؟
• غرامة ٤٠٠ درهم وأربع نقاط سوداء للضوضاء المزعجة الناتجة عن الأبواق أو أنظمة الموسيقى
• غرامة ٢٠٠٠ درهم و١٢ نقطة سوداء إذا كانت الضوضاء ناتجة عن مركبة معدلة أو صاخبة
• يمكن حجز المركبات ذات التعديلات غير المصرح بها
• يتطلب دفع رسوم ١٠٠٠٠ درهم لإطلاق سراح المركبة المحجوزة
• إذا لم يتم دفع الرسوم خلال ثلاثة أشهر، قد يتم بيع المركبة في المزاد
لماذا تقوم دبي بتوسيع رادارات الضوضاء؟
الهدف ليس فرض الغرامات بل تثقيف مستخدمي الطرق وتعزيز السلوك الحضاري. تحذر الشرطة بشكل روتيني من أن ضوضاء المركبات المزعجة يمكن أن تسبب الذعر والتوتر والإحباط لمستخدمي الطرق الآخرين والمقيمين، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.