رادارات"الهدوء" بدبي: غرامة 2000 درهم للمركبات الصاخبة

ما هي العقوبات على مخالفات الضوضاء؟

• غرامة ٤٠٠ درهم وأربع نقاط سوداء للضوضاء المزعجة الناتجة عن الأبواق أو أنظمة الموسيقى

• غرامة ٢٠٠٠ درهم و١٢ نقطة سوداء إذا كانت الضوضاء ناتجة عن مركبة معدلة أو صاخبة

• يمكن حجز المركبات ذات التعديلات غير المصرح بها

• يتطلب دفع رسوم ١٠٠٠٠ درهم لإطلاق سراح المركبة المحجوزة

• إذا لم يتم دفع الرسوم خلال ثلاثة أشهر، قد يتم بيع المركبة في المزاد