رأس الخيمة تشهد أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة

بعد أبوظبي ودبي، من المقرر أن تحلق المركبات الطائرة في سماء رأس الخيمة. وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة كهربائية من إنتاج شركة التكنولوجيا الصينية XPENG AEROHT.
وقال سموه إن الرحلة تعكس تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على الابتكار والاستدامة، وتظهر التزام رأس الخيمة بتبني التقنيات المتقدمة بالتعاون مع الشركات العالمية.
وأضاف: في رأس الخيمة، نتطلع إلى المستقبل بطموح، ونحوّل الأفكار غير التقليدية إلى إنجازات ملموسة تُسهم في تطوير بيئة حضرية عصرية ومستدامة. وتُعدّ الرحلة التجريبية للمركبة الكهربائية الطائرة خطوةً جديدةً في رحلتنا لتطوير حلول نقل ذكية وصديقة للبيئة، تُحسّن جودة حياة سكاننا، وتدعم رؤيتنا لاقتصاد متنوع ومرن".
شاهد أدناه أول اختبار للمركبة الطائرة في رأس الخيمة:
وأكد سموه أن التحدي الأكبر في عصرنا هو بناء مدن أكثر استدامة وأنظمة نقل أذكى وأنظف. واليوم، من رأس الخيمة، نؤكد مجدداً أننا جزء من هذا التوجه العالمي وشريك فاعل في تشكيله. هذا الإطلاق ليس مجرد إنجاز تقني؛ بل هو رسالة مفادها أننا نبني جسراً من الحاضر إلى المستقبل، ونلتزم ببناء عالم أفضل للأجيال القادمة".
وفي يونيو، أجرت دبي أول رحلة تجريبية لتاكسي طائر طورته شركة جوبي للطيران. بينما أعلنت أبوظبي عن رحلة تجريبية ناجحة للتاكسي الطائر في مطار البطين للطيران الخاص في يوليو.
وأعلنت شركة آرتشر للطيران ومقرها الولايات المتحدة ومكتب أبوظبي للاستثمار (أديو) عن الرحلة الناجحة قبل إطلاقها التجاري المقرر أن يتم في أوائل العام المقبل.
كما أُجريت الرحلة التجريبية في نادي الجزيرة للطيران، وحضرها سعادة تشانغ يي مينغ، سفير الصين لدى دولة الإمارات، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وتمثل هذه الرحلة التجريبية خطوةً مهمةً نحو مستقبل النقل المستدام والذكي في دولة الإمارات.
وشهد الحدث أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة XPENG AEROHT لتطوير تقنيات السيارات الطائرة في الإمارة لأغراض السياحة والترفيه وعمليات الإنقاذ وغيرها. وتركز الاتفاقية على الاستدامة والنمو طويل الأمد، مما يجعل رأس الخيمة مركزًا للابتكار في المنطقة.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وتشاو ديلي، الرئيس التنفيذي لشركة XPENG AEROHT.
ويُظهر هذا الاختبار، الأول من نوعه، أن رأس الخيمة لا تواكب فقط أحدث التوجهات التكنولوجية العالمية، بل تقود الابتكار بنشاط. ومن المتوقع أن تُمهّد هذه التجربة الطريق لحلول التنقل الجوي الحضري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتقنيات المستقبل.