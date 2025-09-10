رأس الخيمة تشهد أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة

وأكد سموه أن التحدي الأكبر في عصرنا هو بناء مدن أكثر استدامة وأنظمة نقل أذكى وأنظف. واليوم، من رأس الخيمة، نؤكد مجدداً أننا جزء من هذا التوجه العالمي وشريك فاعل في تشكيله. هذا الإطلاق ليس مجرد إنجاز تقني؛ بل هو رسالة مفادها أننا نبني جسراً من الحاضر إلى المستقبل، ونلتزم ببناء عالم أفضل للأجيال القادمة".