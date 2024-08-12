رأس الخيمة: إغلاق مؤقت على طريق الإمارات

أعلنت شرطة رأس الخيمة، اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق الإمارات (E611) مؤقتاً في الجزء المقابل لمحطة الإمارات.

ويستمر الإغلاق لمدة 15 دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الاثنين 12 أغسطس، حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس. ونصحت السلطات سائقي السيارات بتوخي الحذر.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في وقت سابق عن إغلاق طريق دبي العين بشكل كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم السبت 9 أغسطس من الساعة الواحدة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث تأخيرات وتحويلات مرورية لمدة شهر خلال أيام الأسبوع، حتى 9 سبتمبر، من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحاً على طريق العين تحت التقاطع الخامس مع طريق جبل علي لهباب.