رأس الخيمة:صيانة ليلية على شارع صقر القاسمي

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الأنظمة الذكية قادرة على تحليل أنماط المرور والسلوكيات الإجرامية، وتقديم بيانات آنية تُسهم في تحسين أوقات الاستجابة للطوارئ. كما أن المراقبة المتطورة تُتيح التعرف المبكر على المناطق التي قد تشهد مشكلات، مما يُعزز من سرعة التدخل ويُقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة للحوادث المرورية والجنائية.