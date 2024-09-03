رأس الخيمة:صيانة ليلية على شارع صقر القاسمي
دعت شرطة رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، سائقي المركبات للانتباه إلى أعمال الصيانة على طريق رئيسي في رأس الخيمة.
وفي إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نبهت السلطات السكان إلى تحويلة مرورية مرتقبة على شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بالقرب من دوار الفانوس، والتي ستستمر حتى 20 سبتمبر.
ودعت شرطة رأس الخيمة السائقين إلى توخي الحذر والتخطيط لمساراتهم مسبقاً، حيث ستُجرى أعمال الصيانة اليومية على شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي في الفترة من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً.
كما شددت الشرطة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور خلال فترة الصيانة لضمان سلامة الجميع، حيث تم في وقت سابق من هذا الشهر تركيب نظام كاميرات متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي على طرق رأس الخيمة.
ويهدف هذا النظام المتطور إلى تعزيز كفاءة عملية اتخاذ القرار من قبل شرطة المدينة، من خلال توفير بيانات لحظية تساعد في التنبؤ بالجرائم ومنعها، وإدارة الحوادث المرورية بفعالية أكبر.
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الأنظمة الذكية قادرة على تحليل أنماط المرور والسلوكيات الإجرامية، وتقديم بيانات آنية تُسهم في تحسين أوقات الاستجابة للطوارئ. كما أن المراقبة المتطورة تُتيح التعرف المبكر على المناطق التي قد تشهد مشكلات، مما يُعزز من سرعة التدخل ويُقلل بشكل كبير من أوقات الاستجابة للحوادث المرورية والجنائية.