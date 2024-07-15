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رأس الخيمة:إغلاق جزئي ومؤقت لشارع محمد بن زايد
سيتم إغلاق المسارين المؤديين إلى دوار" خت" على امتداد E311 على مراحل عدة
سيتم إغلاق مسارين من شارع الشيخ محمد بن زايد في اتجاه دوار خت على طريق E311 وذلك على مراحل عدة لمسافة 6 كم، بحسب منشور لشرطة رأس الخيمة على موقع X،ودعت السلطات سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء أعمال الصيانة بشارع خت.
ومن المقرر أن تتحول حركة المرور على شارع الشيخ محمد بن زايد المؤدي إلى الدوار إلى اتجاهين حتى أكتوبر المقبل، بحسب موقع X.
وفي أبوظبي، من المقرر إغلاق طريق رئيسي جزئياً لمدة شهر تقريباً اعتباراً من يوم الأحد 14 يوليو، بحسب شركة أبوظبي للنقل، وسيتم إغلاق شارع نهيان الأول اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل الأحد ويستمر حتى السبت 10 أغسطس.