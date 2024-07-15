رأس الخيمة:إغلاق جزئي ومؤقت لشارع محمد بن زايد

وفي أبوظبي، من المقرر إغلاق طريق رئيسي جزئياً لمدة شهر تقريباً اعتباراً من يوم الأحد 14 يوليو، بحسب شركة أبوظبي للنقل، وسيتم إغلاق شارع نهيان الأول اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل الأحد ويستمر حتى السبت 10 أغسطس.