ذكريات النقل في دبي: انطلاق أول موقف حافلات قبل 46 عامًا

رحلة إلى الماضي قبل 46 عامًا. في منتصف الأسبوع بتاريخ 12 سبتمبر 1979 تم الانتهاء من إنشاء أول موقف من أصل 150 موقفًا مخصصًا للحافلات، وتم تركيبه مقابل مبنى بلدية دبي في شارع المكتوم.
لم يكن الأمر فاخرًا. لم تكن هناك مظلة ولا سقف ولا مقاعد — بل مجرد لافتة بسيطة كُتب عليها "موقف حافلات" باللغتين العربية والإنجليزية (بأحرف كبيرة لسهولة القراءة). الصورة التي التقطتها صحيفة "خليج تايمز" قبل ما يقرب من نصف قرن كانت بالأبيض والأسود، ولا يمكننا تحديد اللون المميز للموقف في ذلك الوقت. لكن ما كان واضحًا في ذلك اليوم المشمس أن الطريق المعبد كان نظيفًا ولا وجود لازدحام مروري.
وبحسب ما قاله يوسف عبد الرحمن مريد، المسؤول البلدي الذي أشرف على المشروع لصحيفة "خليج تايمز" في ذلك اليوم، فإن قرار إنشاء مواقف للحافلات "كان جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى تعزيز نظام النقل البلدي في المدينة". وأضاف أيضًا: "الخطوة كانت تهدف إلى توفير مزيد من الراحة للركاب، وتحسين سهولة الوصول، ودعم الطلب المتزايد على وسائل النقل العام الموثوقة في جميع أنحاء دبي".
في عام 1979، كانت الحافلات البلدية تعمل على 11 خطًا في أنحاء دبي، لكن تكرار الخدمة كان منخفضًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى محدودية حجم الأسطول. وقد جعل نقص الحافلات من الصعب الحفاظ على جداول زمنية منتظمة، مما أثر على كفاءة وموثوقية نظام النقل العام بشكل عام.
وأضاف قائلاً: "إن تخصيص مواقف للحافلات مثّل بداية مبادرة كبيرة لتعزيز بنية النقل العام وتحسين راحة الركاب في جميع أنحاء المدينة".
قبل تركيب لافتات مواقف الحافلات، كان بإمكان الركاب النزول وركوب الحافلات في أي مكان على طول الطريق. هذه الممارسة غير الرسمية التي كانت شائعة بشكل خاص على الخطوط الطويلة مثل خطوط الصفا والسطوة كانت تتسبب في تأخيرات وتعيق استكمال الرحلات في وقتها المقرر.
في ذلك الوقت، كانت وسائل النقل العام تُدار بالكامل من قبل بلدية دبي. أما هيئة الطرق والمواصلات (RTA) فلم تُنشأ إلا في عام 2005، أي بعد عقود.
وساعدت إقامة المواقف المخصصة للركاب السلطات على الحفاظ على جداول زمنية منتظمة، حيث ألغت الحاجة إلى توقف الحافلات بشكل عشوائي حيثما كان الركاب بانتظارها. ومن خلال إدخال محطات توقف ثابتة، تمكنت بلدية دبي من تحسين الالتزام بالمواعيد، وتقليل زمن الرحلات، وجلب قدر من التنظيم إلى نظام النقل العام.
والآن، إليكم رحلة أخرى عبر تاريخ الحافلات العامة في دبي:
1968:
بدأت دبي تشغيل أول حافلات النقل العام عام ١٩٦٨. في ذلك الوقت، كانت أربع حافلات صغيرة تتسع لـ ١٧ راكبًا تعمل على مسارين، تربط المناطق السكنية ذات الأغلبية الآسيوية الوافدة بمنطقة السبخة. وكانت أجرة الرحلة الواحدة ٢٥ فلسًا فقط.
1979:
حُددت أجرة ركوب الحافلات بدرهم واحد، وهو سعر كان يُعتبر مناسبًا آنذاك، وساهم في تشجيع استخدام المواصلات العامة بين السكان. وقد لعب هذا السعر المعقول دورًا محوريًا في جعل خدمة الحافلات متاحة لشريحة واسعة من الركاب في جميع أنحاء المدينة.
1998:
تم تقديم خدمات الحافلات بين المدن لربط دبي بالإمارات الأخرى، بما في ذلك أبو ظبي والعين والشارقة.
2005:
أُسست هيئة الطرق والمواصلات (RTA) للإشراف على جميع جوانب النقل والمواصلات في دبي وإدارتها. وقد مثّل تأسيسها خطوةً هامةً نحو تحسين البنية التحتية للمدينة، وتنسيق خدمات النقل العام، وضمان شبكات طرق أكثر أمانًا وكفاءةً للسكان والزوار على حدٍ سواء.
2007:
تم إدخال الحافلات المفصلية - المكونة من قسمين صلبين متصلين بمفصل محوري - على طرق دبي لزيادة سعة الركاب وتحسين كفاءة النقل العام.
2008:
بدأت الحافلات ذات الطابقين العمل على طرق دبي، مما يوفر سعة أكبر للجلوس ويعزز نظام النقل العام.
2009:
تم إطلاق خدمات مونوريل نخلة جميرا، مُضيفةً بذلك إضافةً قيّمةً إلى شبكة النقل في دبي. يربط هذا النظام المبتكر بين البر الرئيسي وجزيرة نخلة جميرا الشهيرة، مُوفرًا للسكان والسياح وسيلة نقل مريحة وخلابة.
2009:
بدأ تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي رسميًا، مُمثلًا بذلك إنجازًا هامًا في تطوير قطاع النقل العام بالمدينة. صُمم هذا النظام الجديد للنقل السريع لتوفير بديل سريع وفعال وعصري للسفر البري، يربط المناطق الرئيسية في دبي، ويُخفف الازدحام المروري بشكل ملحوظ. ويُجسد إطلاق الخط الأحمر التزام دبي بالاستثمار في التنقل الحضري المستدام، وتطوير بنيتها التحتية للنقل بما يُلبي احتياجات المستقبل.
2011:
بدأ الخط الأخضر لمترو دبي عملياته رسميًا، مُمثلًا توسعًا جوهريًا في شبكة النقل السريع بالمدينة. وقد حسّن هذا الخط الجديد الربط بشكل ملحوظ من خلال خدمة المناطق التجارية والسكنية الرئيسية التي كانت سابقًا أقل سهولة في الوصول إليها عبر وسائل النقل العام.
2014:
أُطلقت خدمات ترام دبي كإضافة جديدة لشبكة المواصلات العامة في المدينة. صُمم هذا النظام الحديث ليُكمّل خيارات النقل الحالية من خلال توفير نقل فعال وصديق للبيئة على طول الطرق الرئيسية، وخاصةً تلك التي تربط مناطق مثل مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، والصفوح.
2025:
دبي تعلن عن أول رحلة تجريبية ناجحة للتاكسي الجوي استعداداً لإطلاقه في عام 2026.