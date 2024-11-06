دراجات "كريم" مجانية في "دبي رايد" 10 نوفمبر

أعلنت شركة "كريم" لتأجير الدراجات الهوائية عن شراكتها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتقدم خدمة مجانية للمقيمين والسياح المشاركين في فعالية "دبي رايد" يوم الأحد 10 نوفمبر.

وبحسب "كريم"، بإمكان المشاركين استئجار الدراجات مجاناً من محطتين لـ "كريم بايك": الأولى عند المدخل "آي" "A": متحف المستقبل في شارع المركز التجاري، والثانية عند المدخل "إي" (E): أسفل طريق المركز المالي، وذلك باستخدام الرمز "DR24" على تذكرة اليوم الواحد، علماً بأن الدراجات متوفرة على أساس أسبقية الحضور.

ويعود "دبي رايد"، الحدث المجتمعي الأبرز لركوب الدراجات في المنطقة، في نسخته الخامسة، ليفتح أبوابه للجميع، صغاراً وكباراً، محترفين وهواة، حيث تفتح مساراته في تمام الساعة 5 صباحاً، على أن تبدأ جولة راكبي الدراجات في الساعة 6:15 صباحاً وتنتهي في الساعة 8 صباحاً.

وتُعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي تتعاون فيها "كريم" مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم هذا الحدث.

وصرح عبد الرحمن محمد الجناحي، مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق ورئيس الفريق الرياضي بهيئة الطرق والمواصلات: "لا تهدف هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات إلى جعل دبي مدينة صديقة للدراجات فحسب، بل تشجع المجتمع أيضاً على التفكير في وسائل نقل مستدامة. وتلعب شراكتنا مع "كريم بايك" دوراً هاماً في تعزيز أولوياتنا الرئيسية، ألا وهي الاستدامة والصحة والسلامة وسعادة العملاء".