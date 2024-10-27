دبي: 5 جسور جديدة تقلص زمن الرحلة إلى دقيقة واحدة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ خمسة جسور جديدة فوق دوار مركز التجارة العالمي في دبي، لتحسين الحركة المرورية.

وتربط هذه الجسور، التي يبلغ طولها الإجمالي 5 آلاف متر، شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل.