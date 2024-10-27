دبي: 5 جسور جديدة تقلص زمن الرحلة إلى دقيقة واحدة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ خمسة جسور جديدة فوق دوار مركز التجارة العالمي في دبي، لتحسين الحركة المرورية.
وتربط هذه الجسور، التي يبلغ طولها الإجمالي 5 آلاف متر، شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل.
ويعد الدوار الحالي أحد التقاطعات الرئيسية في دبي، وسيتم تحويله إلى تقاطع سطحي لتحسين تدفق حركة المرور الواردة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الثاني من ديسمبر، وحركة المرور المتجهة جنوباً من شارع المستقبل إلى شارع الشيخ زايد.
ويتوقع أن يسهم المشروع، الذي تبلغ تكلفته 696.414 مليون درهم، في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتقاطع، وتقليص زمن التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، واختصار زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من ست دقائق إلى دقيقة واحدة فقط.
كما سيعمل المشروع على تسهيل حركة المرور من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل (الذي يخدم مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، ومن شارع الشيخ راشد إلى ديرة، كما سيضمن انسيابية الحركة المرورية على الجسر العلوي الممتد من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد.
ويعتبر مشروع تطوير دوار مركز التجارة العالمي جزءاً من خطة تطويرية أوسع نطاقاً تتضمن أيضاً مشروع تطوير شارع المستقبل، والذي سيتم منحه للهيئة في نوفمبر المقبل.
وستستفيد من الجسور الجديدة أكثر من نصف مليون من السكان والزائرين من مجتمعات مثل مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وزعبيل، والسطوة، والكرامة، والجافلية، والمنخول.
خمسة جسور
سيتم إنشاء الجسور الخمسة بالطرق التالية:
وسيتم إنشاء جسر مزدوج في المستوى العلوي يمتد بطول 1000 متر من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه ديرة، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، كما سيتم إنشاء جسرين بطول 2000 متر، بهدف ربط شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بسعة 6000 مركبة في الساعة.
وسيتم إنشاء جسرين بطول 2000 متر من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر بسعة مسارين لربط شارع المستقبل مع شارع الثاني من ديسمبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة.