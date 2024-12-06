دبي: 450 مقعد سيارة مجاني للمواليد بمناسبة العيد الوطني
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخميس، عن توزيع مقاعد سيارات مجانية للأطفال الذين ولدوا خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توزيع نحو 450 مقعد سيارة للأطفال على الأمهات اللاتي ولدن في الفترة ما بين الأول والخامس من ديسمبر/كانون الأول، في 24 مستشفى مشاركاً في مبادرة «هدية طفلي في عيد الاتحاد».
وقال حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن المبادرة تهدف إلى توفير مقعد سيارة مجاني لكل مولود جديد في مستشفيات دبي خلال احتفالات عيد الاتحاد، حيث يتم تزويد المستشفيات بعدد كبير من مقاعد السيارات بناءً على العدد المتوقع للمواليد خلال فترة الاحتفال التي تقام سنوياً من الأول إلى الخامس من ديسمبر.
وزعت مبادرة "هدية طفلي في عيد الاتحاد" أكثر من 2000 مقعد سيارة للأطفال على الأمهات في المستشفيات خلال احتفالات عيد الاتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتضم قائمة الداعمين لمبادرة "هدية طفلي في عيد الاتحاد" كلاً من شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومنظمة اليونيسف.
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وأكد البنا على أهمية حرص الوالدين على جلوس أبنائهم في المقاعد المخصصة لهم أثناء القيادة، وأضاف أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الاستخدام السليم لمقاعد الأطفال في السيارة يقلل من الإصابات والوفيات بين الأطفال بنسبة 54% وبنسبة 71% بين المواليد الجدد، كما تساعد مقاعد الأطفال في السيارة على تقليل الإصابات المرورية بين الأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات بنسبة 45%.
وأضاف أن الهيئة تعمل وفق خطط واضحة يتم تحديثها بشكل دوري لتلبية احتياجات كافة الفئات المستهدفة في المجتمع، وتتضمن هذه الخطط مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تركز على سلامة المواليد الجدد لضمان سلامة الأطفال والطلاب وتمتد إلى كافة السائقين ومستخدمي الطرق في دبي.
وحث المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق الآباء على الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة، وسلط الضوء على أهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارة عند القيادة مع المواليد الجدد، مؤكداً أنه لا يُسمح للأطفال دون سن 10 سنوات أو من هم أقصر من 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي، وتبلغ غرامة هذه المخالفة 400 درهم، بالإضافة إلى نقل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما دون على متن السيارة دون مقاعد حماية مناسبة للأطفال، ويترتب على ذلك غرامة قدرها 400 درهم.