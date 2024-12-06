دبي: 450 مقعد سيارة مجاني للمواليد بمناسبة العيد الوطني

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق خطط واضحة يتم تحديثها بشكل دوري لتلبية احتياجات كافة الفئات المستهدفة في المجتمع، وتتضمن هذه الخطط مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تركز على سلامة المواليد الجدد لضمان سلامة الأطفال والطلاب وتمتد إلى كافة السائقين ومستخدمي الطرق في دبي.

وحث المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق الآباء على الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة، وسلط الضوء على أهمية استخدام مقاعد الأطفال في السيارة عند القيادة مع المواليد الجدد، مؤكداً أنه لا يُسمح للأطفال دون سن 10 سنوات أو من هم أقصر من 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي، وتبلغ غرامة هذه المخالفة 400 درهم، بالإضافة إلى نقل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وما دون على متن السيارة دون مقاعد حماية مناسبة للأطفال، ويترتب على ذلك غرامة قدرها 400 درهم.