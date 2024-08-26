دبي: 4 خطوط حافلات جديدة مرتبطة بالمترو

10. كما ستعمل مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات على تعزيز 35 مساراً للحافلات لضمان وصول الحافلات في الوقت المناسب، بما في ذلك المسارات 6، 20B، 26، 36A، 36B، 50، 66، 83، 88، 95A، 96، 99، 320، C01، C09، C10، F03، F05، F07، F10، F18، F23، F23A، F24، F31، F45، F46، F47، F49، F53، F54، SM1، X02، X25، وX92.