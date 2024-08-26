دبي: 4 خطوط حافلات جديدة مرتبطة بالمترو
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، عن إطلاق أربعة خطوط جديدة للحافلات مرتبطة بشبكة المترو.
وسيتم تشغيل المسارات الأربعة الجديدة اعتباراً من 30 أغسطس، حيث سيحل اثنان منها محل الطريق 31 في مسارين جديدين - F39 وF40، وسيحل المساران الآخران محل الطريق F56 مع F58 وF59، وستعمل جميعها كل 30 دقيقة.
كما ستعمل الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة على العديد من المسارات الأخرى بما في ذلك مسار بين المدن في نفس التاريخ، وتم إعلام الركاب بضرورة أخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار والتخطيط لرحلاتهم وفقاً لذلك.
هكذا ستعمل الطرق:
المسار الجديد الأول، F39، سيمتد من محطة حافلات اتصالات إلى محطة حافلات دوار عود المطينة رقم 1 والعودة.
المسار الجديد الثاني، F40، سيعمل من محطة حافلات اتصالات إلى مردف، شارع 78، والعودة.
سيسير الخط F58 شمالاً من محطة مترو الخيل إلى مدينة دبي للإنترنت والعودة
سيعمل الخط F59 من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، متجهاً شمالًا إلى قرية دبي للمعرفة والعودة
تغييرات أخرى على المسارات
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً عن تغييرات أخرى على المسارات الحالية، بهدف تبسيط المسارات للركاب، وتوسيع نطاق الخدمة، وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. التغييرات هي كما يلي:
1. سيتم إعادة تسمية الطريق 21 وتقسيمه إلى طريقين - 21A و 21B.
سيبدأ خط 21A من محطة حافلات خدمات علم الأمراض السريرية في القوز رقم 1 إلى محطة حافلات الغبيبة.
سيتم تشغيل الخط 21B في الاتجاه المعاكس، من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات خدمات علم الأمراض السريرية في القوز رقم 1.
2. سيتم دمج الطريق 61D مع الطريق 66.
3. سيتم دمج الطريق 95 مع الطريق 95A.
وسيؤدي هذا التغيير إلى تخفيض عدد مستخدمي الطريق 95A فقط، مما يتيح لمستخدمي الطريق 95 التداخل بالطريق X92. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل مسار الطريق 95A ليبدأ من فينيتو، الواجهة البحرية لجبل علي، إلى هايبر ماركت باركو لتغطية منطقة جبل علي الصناعية.
4. سيتم اختصار مسار الخط رقم 6 ليمتد من محطة الحافلات في محطة مترو عود ميثاء إلى مدينة دبي الطبية، وذلك بسبب إلغاء المجال من محطة الغبيبة إلى عود ميثاء.
5. سيتم تعديل الطريق 99 لتغطية المنطقة الحرة جبل علي 1.
6. سيتم تعديل المسار F31 ليشمل محطات توقف جديدة في ذا غرينز.
7. سيتم أيضاً إضافة محطات توقف جديدة في الفرجان للخط F45.
8. المنطقة الحرة في جبل علي سيتم إزالة محطة واحدة من الطريق F54.
9. سيتم تعديل مسار الخط بين المدن E700 ليبدأ من محطة حافلات اتصالات بدلاً من محطة حافلات الاتحاد إلى الفجيرة.
10. كما ستعمل مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات على تعزيز 35 مساراً للحافلات لضمان وصول الحافلات في الوقت المناسب، بما في ذلك المسارات 6، 20B، 26، 36A، 36B، 50، 66، 83، 88، 95A، 96، 99، 320، C01، C09، C10، F03، F05، F07، F10، F18، F23، F23A، F24، F31، F45، F46، F47، F49، F53، F54، SM1، X02، X25، وX92.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين تجربة التنقل اليومية للركاب، والسماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم في جميع أنحاء المدينة بسلاسة.