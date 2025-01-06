النقل
دبي والشارقة يقيدان مرور الشاحنات على طريق الإمارات
تنفيذ القرار بدءاً من الشهر الجاري خلال ساعات الذروة المسائية لتسهيل القيادة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تقييد حركة الشاحنات على شارع الإمارات العابر خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة 5.30 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.
وتدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025، وتطبق على جزء من طريق الإمارات الواقع بين مدخل الشارقة وتقاطع رقم 7.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الازدحام المروري خلال ساعات المساء المزدحمة، وضمان قيادة أكثر سلاسة لسائقي السيارات.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت سلطات دبي أيضاً عن فرض قيود على حركة الشاحنات على طول طريق الإمارات خلال الساعات نفسها، مما يؤثر على الجزء الواقع بين شارع العوير والشارقة.
وتدخل المبادرتان حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، مما يمثل جهداً منسقاً لإدارة تدفق حركة المرور خلال فترات الذروة.