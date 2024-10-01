دبي: نظام نقل معلق بطول 65 كيلومتراً يربط الأحياء الرئيسية
اعتمدت دبي مشروع أنظمة النقل المعلقة، وهو نظام تنقل ذكي بطول 65 كيلومتراً يربط بين شارع أم سقيم والخور وزعبيل.
وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء، عن هذه الخطط "كجزء من سلسلة من الخطط الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في العديد من القطاعات خلال العقد المقبل".
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن النظام الجديد سيساعد على زيادة حصة رحلات النقل العام ذاتية القيادة أو بدون سائق في دبي إلى 25% من جميع الرحلات بحلول عام 2030.
وأضاف مكتب دبي الإعلامي أن "نظام النقل المعلق سيتم دمجه أيضًا مع وسائل النقل الأخرى لمساعدة الأشخاص على التنقل في جميع أنحاء الإمارة بكفاءة واستدامة".
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول نظام النقل المبتكر، لكن هيئة الطرق والمواصلات عرضت في وقت سابق خلال قمة حكومية نماذج مصغرة من وحدات دبي سكاي التي تعتمد على تكنولوجيا النقل المعلق.
وتتصل هذه الكبسولات السماوية بعوارض مرتفعة تتقاطع مع المدينة. وسوف يتم تصميمها بحيث تظل أفقية، حتى عند صعود المنحدرات، وذلك لمنع حدوث "تأثير الأفعوانية" وضمان "هدوء المعدة" للركاب.
والعنصر الأكثر إثارة في الكبسولات السماوية هو أنها سترتفع عن سطح الأرض، مما سيمكن الركاب من الاستمتاع برحلة ذات مناظر أكثر جمالا عبر المدينة.