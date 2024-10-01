دبي: نظام نقل معلق بطول 65 كيلومتراً يربط الأحياء الرئيسية

وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء، عن هذه الخطط "كجزء من سلسلة من الخطط الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في العديد من القطاعات خلال العقد المقبل".