دبي: نظام آلي في الحافلات لضبط المتهربين من دفع الأجرة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تركيب نظام آلي لإحصاء الركاب في الحافلات الجديدة التي سيتم طرحها قريباً، بهدف الحد من التهرب من دفع الأجرة. ويعتمد النظام على تسجيل أعداد الركاب الفعلية ومطابقتها مع نظام تحصيل الأجرة الآلي لضمان الدقة في تحصيل الرسوم.
حالياً، يعتمد نظام الحافلات في دبي على الثقة في الركاب بأنهم سيدفعون ببطاقات "نول" الخاصة بهم عند الصعود والنزول من الحافلة. ومع ذلك، هناك بعض الركاب الذين يتهربون من هذه الخطوة. وبهذا، سيتم فرض غرامة قدرها 200 درهم على المتهربين من دفع أجور الحافلات في دبي.
وسيتم تركيب نظام الإحصاء الآلي في 636 حافلة جديدة سيتم تشغيلها هذا العام والعام المقبل. ويشمل هذا التحديث 40 حافلة كهربائية و146 حافلة مفصلية وحافلة ذات طابقين للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى 450 حافلة مخصصة لخدمة المدينة.
كما سيتم تجهيز معظم الحافلات بنظام "رقيب"، وهو نظام لمراقبة سلوك السائق يساعد على تحسين أدائه وتعزيز سلامة الركاب، كما سيتوفر نظام للتحقق من هوية السائق مرتبط بنظام التشغيل.
عمل النظام الآلي
سيقوم نظام إحصاء الركاب الآلي بمراقبة وحساب عدد الركاب عند صعودهم ونزولهم من الحافلة. ستتمكن حساسات الإحصاء من اكتشاف الركاب بدقة وفور مرورهم من الباب. يوفر النظام بيانات لحظية لمقارنة عدد الركاب في الحافلة بعدد الأشخاص الذين استخدموا بطاقات "نول" ودفعوا الأجرة.
وبجانب التحقق من جمع الأجرة، يمكن أيضاً استخدام نظام الإحصاء لتحليل الطلب على الركاب وتحديد كيفية توزيع الحافلات على الخطوط المختلفة وفي الأوقات المناسبة.
ضبط المتهربين
وفي أبريل من العام الماضي، تم ضبط 1193 راكباً وهم يتهربون من دفع أجور الحافلات خلال عملية تفتيش استمرت ستة أيام نظمتها هيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة الرقابة على أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، في وقت سابق، أن هيئة الطرق والمواصلات أطلقت حملات تفتيشية على مدار العام في مواقع عدة في جميع أنحاء دبي لرصد المخالفات. وحث الركاب على دفع الأجرة المناسبة باستخدام بطاقات نول. وأضاف: "ستضمن هذه الإجراءات الاستخدام الأمثل لوسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وخاصة الحافلات. كما ستدعم جهود الهيئة في تقديم خدمات تلبي احتياجات سكان دولة الإمارات، وخاصة دبي، وزوارها من جميع أنحاء العالم".
وتمتلك الهيئة أسطولاً مكوناً من 1518 حافلة، وتدير شبكة حافلات تتضمن 119 خطاً داخلياً، منها 35 خطاً بربط محطات المترو، و12 خطاً بين المدن لنقل الركاب إلى إمارات أخرى، و62 خطاً داخلياً و8 خطوط سريعة. وتغطي شبكة الحافلات 82% من المناطق الحضرية في دبي، وتنقل نحو 369,248 راكباً يومياً.