دبي: نظام آلي في الحافلات لضبط المتهربين من دفع الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تركيب نظام آلي لإحصاء الركاب في الحافلات الجديدة التي سيتم طرحها قريباً، بهدف الحد من التهرب من دفع الأجرة. ويعتمد النظام على تسجيل أعداد الركاب الفعلية ومطابقتها مع نظام تحصيل الأجرة الآلي لضمان الدقة في تحصيل الرسوم.

حالياً، يعتمد نظام الحافلات في دبي على الثقة في الركاب بأنهم سيدفعون ببطاقات "نول" الخاصة بهم عند الصعود والنزول من الحافلة. ومع ذلك، هناك بعض الركاب الذين يتهربون من هذه الخطوة. وبهذا، سيتم فرض غرامة قدرها 200 درهم على المتهربين من دفع أجور الحافلات في دبي.

وسيتم تركيب نظام الإحصاء الآلي في 636 حافلة جديدة سيتم تشغيلها هذا العام والعام المقبل. ويشمل هذا التحديث 40 حافلة كهربائية و146 حافلة مفصلية وحافلة ذات طابقين للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى 450 حافلة مخصصة لخدمة المدينة.

كما سيتم تجهيز معظم الحافلات بنظام "رقيب"، وهو نظام لمراقبة سلوك السائق يساعد على تحسين أدائه وتعزيز سلامة الركاب، كما سيتوفر نظام للتحقق من هوية السائق مرتبط بنظام التشغيل.