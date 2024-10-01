دبي: مشروعات تطويرية تحد من أزمة المرور حول 37 مدرسة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الثلاثاء عن انخفاض زمن الرحلة في المناطق المدرسية بدبي بنسبة 15 إلى 20%، وذلك نتيجة تنفيذ مشروعات تطوير طرق رئيسية شملت 37 مدرسة.
وقامت هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع الشوارع المؤدية إلى المدارس، وإنشاء أماكن إضافية لوقوف السيارات للموظفين وأولياء الأمور، وتحسين مداخل ومخارج المدارس، وتنفيذ تحويلات مرورية في المناطق المحيطة، كما قامت الهيئة بتعبيد مواقف السيارات أمام المدارس بالإضافة إلى تحديد مناطق محددة لتسهيل عملية صعود ونزول الطلاب بشكل آمن.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، فإن هذه التحسينات "هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة شبكة الطرق، وخاصة في المناطق المدرسية، بما يتماشى مع التنمية الحضرية المستمرة في المدينة".
وأضافت الهيئة أن التحسينات تهدف إلى خدمة مستخدمي الطرق مثل أعضاء هيئة التدريس وسائقي الحافلات وأسر الطلبة، وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق في دبي.
واستهدفت الأعمال المنجزة عدة مناطق رئيسية، منها مدرسة كينجز دبي على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، ومجمع مدارس الطوار 2.
وقال المهندس حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "إن هذه التحسينات المرورية لم تعزز شبكة الطرق فحسب، بل ساهمت أيضاً في تعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية في دبي. وتعكس هذه التحسينات التزام هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ توجيهات القيادة وتلبية احتياجات النمو السكاني والتطور الحضري في دبي".