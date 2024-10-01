دبي: مشروعات تطويرية تحد من أزمة المرور حول 37 مدرسة

واستهدفت الأعمال المنجزة عدة مناطق رئيسية، منها مدرسة كينجز دبي على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، ومجمع مدارس الطوار 2.