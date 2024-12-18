دبي: مشاركة الحافلات الصغيرة عبر تطبيقات ذكية
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرة مشاركة الحافلات، والتي تتيح للركاب مشاركة رحلات الحافلات الصغيرة من خلال نظام الحجز على التطبيقات الذكية. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير حل نقل مريح وسريع ومبتكر للسكان والزوار.
بهدف تقديم خدمات نقل متطورة وموثوقة لمجموعة واسعة من المستخدمين، تعاونت هيئة الطرق والمواصلات مع ثلاث شركات متخصصة لتقديم هذه الخدمة باستخدام حافلات صغيرة بأسعار تنافسية ومرنة.
ومن المتوقع أن يتوسع نطاق هذه المبادرة في المستقبل لتغطية طرق ومناطق إضافية.
وتغطي الخدمة مناطق مختلفة في دبي، وتقدم مسارات تلبي احتياجات الركاب، كما توفر الخدمة للركاب خيارات الرحلات الفردية أو الاشتراكات الأسبوعية والشهرية.
وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تعمل الخدمة بدون مسارات ثابتة على عكس الحافلات العامة، وستتوفر في البداية في منطقة ديرة، وتتصل بمناطق الأعمال المركزية مثل الخليج التجاري ودبي مول ومردف ودبي فستيفال سيتي، ومن المقرر توسيع الخدمة تدريجياً لتغطية جميع أنحاء الإمارة".
وأضاف بهروزيان أن هذه الحافلات الصغيرة ستعمل حسب الطلب، حيث يتم تسهيل الحجز عبر ثلاثة تطبيقات ذكية هي: Citylink Shuttle، وDrivenBus، وFluxx Daily، وتديرها ثلاث شركات متخصصة موزعة بالتساوي على ثلاث شركات، حيث تقوم كل شركة بتشغيل وإدارة 20 حافلة صغيرة عبر التطبيقات المخصصة.
وتتراوح سعة هذه الحافلات بين (13) إلى (30) راكباً، وتختلف الأجرة وفقاً للمسافة المقطوعة والطلب على الخدمة.