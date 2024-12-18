دبي: مشاركة الحافلات الصغيرة عبر تطبيقات ذكية

وأضاف بهروزيان أن هذه الحافلات الصغيرة ستعمل حسب الطلب، حيث يتم تسهيل الحجز عبر ثلاثة تطبيقات ذكية هي: Citylink Shuttle، وDrivenBus، وFluxx Daily، وتديرها ثلاث شركات متخصصة موزعة بالتساوي على ثلاث شركات، حيث تقوم كل شركة بتشغيل وإدارة 20 حافلة صغيرة عبر التطبيقات المخصصة.