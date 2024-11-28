دبي: مسار جديد على شارع بيروت يقلص زمن الرحلة 30%

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، عن إنجاز مشروع تحسينات الحركة المرورية على شارع بيروت، والذي يشمل إضافة مسار جديد بطول 3 كيلومترات يمتد من تقاطع شارع بيروت مع شارع النهضة وصولاً إلى شارع عمان باتجاه الشمال.