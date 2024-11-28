دبي: مسار جديد على شارع بيروت يقلص زمن الرحلة 30%
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، عن إنجاز مشروع تحسينات الحركة المرورية على شارع بيروت، والذي يشمل إضافة مسار جديد بطول 3 كيلومترات يمتد من تقاطع شارع بيروت مع شارع النهضة وصولاً إلى شارع عمان باتجاه الشمال.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة بنسبة تزيد عن 30%، لتقلص مدة الرحلة من 18 دقيقة إلى 12 دقيقة فقط.
كما تساهم التوسعة الأخيرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 4500 إلى 6000 مركبة في الساعة باتجاه الشمال، مما يعزز انسيابية حركة المرور ويقلل الازدحام خلال ساعات الذروة المسائية على طول الطريق الممتد من شارع النهضة إلى شارع عمان.
تحسينات أخرى
ولم تقتصر أعمال تحسين الحركة المرورية في شارع بيروت على إضافة المسار الجديد فحسب، بل شملت أيضاً إضافة مسار للتخزين عند تقاطع شارع بغداد مع شارع بيروت، بهدف استيعاب أحجام المرور المتزايدة، وتسهيل انسيابية الحركة عند إشارات المرور.
كما تساهم هذه التطويرات في تقليص زمن الرحلة على طول شارع بيروت باتجاه نفق المطار، وكذلك من شارع بيروت إلى شارع بغداد وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.
وتعود هذه التحسينات بالنفع على سكان وزوار المناطق المجاورة في كلا الاتجاهين، ومنها المحيصنة، والقصيص، والطوار، ومنطقة القصيص الصناعية.