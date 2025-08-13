دبي: مسار إضافي عند ند الحمر يخفّض زمن الرحلة 27%

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإنشاء مسار جديد بطول 850 متراً للمركبات القادمة من شارع رأس الخور باتجاه تقاطع ند الحمر، بالقرب من مسجد ناصر بن لوتاه. كما ستُوسّع مسار التخزين عند تقاطع ند الحمر للمركبات القادمة من شارع الرباط والمنعطفة يسارًا باتجاه ند الحمر.

تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من سعي الهيئة لتلبية احتياجات وتطلعات السكان، وجهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرق على طول المحاور الحيوية. وستُسهم هذه التحسينات في تخفيف الازدحام المروري من شارع رأس الخور وشارع الرباط باتجاه تقاطع ند الحمر.

بإضافة المسار الجديد باتجاه تقاطع ند الحمر، سترتفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 33%، من 4,800 إلى 6,400 مركبة في الساعة. سيُسهم هذا التحسين في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى 11 دقيقة، مما يُعزز انسيابية الحركة المرورية باتجاه ند الحمر بنسبة تصل إلى 27%، لا سيما خلال ساعات الذروة المسائية.

تُشكّل حلول المرور هذه جزءًا من خطة تحسينات المرور السريعة لعام ٢٠٢٥، وتحديدًا خطة تحسين صيف ٢٠٢٥، والمقرر اكتمالها بنهاية أغسطس. تهدف الخطة إلى تحسين انسيابية المرور والسلامة على الطرق، وتحسين كفاءة شبكة الطرق المحلية في المنطقة.