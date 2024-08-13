دبي : مسارات آمنة ومضاءة للدراجات والسكوتر الكهربائي

وأضاف عبدالله لوتاه أن عمليات الصيانة لا تقتصر على التقارير الواردة من المفتشين الميدانيين، بل تشمل أيضاً الملاحظات الواردة عبر مركز الاتصال التابع للهيئة وخدمة المدينة ضمن تطبيق الهيئة، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من الشركاء من الجهات الحكومية، كما أشاد بجهود أفراد المجتمع وشركاء الهيئة.