دبي : مسارات آمنة ومضاءة للدراجات والسكوتر الكهربائي
يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع برؤية واضحة ومسارات آمنة عند ركوب الدراجات أو السكوتر الكهربائية في المساء.
فقدعملت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على صيانة 2173 وحدة إنارة في أربعة مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في دبي، وهي مسارات القدرة وجميرا وند الشبا ومردف ومشرف.
وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة حريصة على توفير كافة المرافق والبنية التحتية اللازمة لضمان استمتاع الجمهور بممارسة الهوايات والرياضات المختلفة على مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.
وأضاف عبدالله لوتاه أن عمليات الصيانة لا تقتصر على التقارير الواردة من المفتشين الميدانيين، بل تشمل أيضاً الملاحظات الواردة عبر مركز الاتصال التابع للهيئة وخدمة المدينة ضمن تطبيق الهيئة، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من الشركاء من الجهات الحكومية، كما أشاد بجهود أفراد المجتمع وشركاء الهيئة.
ولفت عبدالله لوتاه إلى أن إجراءات الصيانة من قبل الهيئة لوحدات الإنارة على مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي تتم وفق خطط سنوية مجدولة وتنقسم إلى قسمين: الصيانة الوقائية التي تتضمن فحص الحالة التشغيلية لأعمدة الإنارة وتنظيفها وتزييتها والتأكد من سلامة جميع التوصيلات الكهربائية، والصيانة التصحيحية التي تتم فقط في حالة وجود عطل في شبكة الإنارة.