دبي: "مدينتي" للإبلاغ عن العوائق في الطرق
يمكن للمقيمين والزوار التقاط صورة للطرق المكسورة أو الأشجار المتساقطة أو أي عوائق أخرى ومشاركتها على منصة دبي الآن لإبلاغ الدوائر المعنية، وذلك من خلال خدمة جديدة تم إطلاقها على التطبيق.
وأطلقت دبي الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطبيق "مدينتي" الذي يسهل الإبلاغ عن الأشياء غير المرغوب فيها على الطرق أو أي مكان آخر في جميع أنحاء المدينة من خلال السماح للمستخدمين بالتقاط صورة ومشاركتها مع السلطات.
وتتيح هذه الإضافة الجديدة لتطبيق دبي الآن لجميع أفراد المجتمع المشاركة في تطوير المدينة أثناء ممارسة حياتهم اليومية.
وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال دبي: "مدينتي هي جهد مشترك بين ديجيتال دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي لتوفير تجربة سلسة لشعبنا في المدينة. على سبيل المثال، إذا وجدوا طريقاً مكسوراً أو شجرة ساقطة أو أي جسم غير مرغوب فيه آخر، فيمكنهم التقاط صورة، وسيقوم نظام الذكاء الاصطناعي باكتشافه وفهم الصورة وتوجيهها إلى هيئة الطرق والمواصلات أو بلدية دبي".
وقال في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز إنه لن يكون هناك أي تدخل لأي فرد من الإدارات.
وأضاف أن "المطلب الوحيد من الشخص الذي يشارك المحتوى هو تأكيد الموقع، على الرغم من أن النظام يمكنه اكتشاف الموقع أيضاً".
وتعد "مدينتي" واحدة من 280 خدمة تقدمها أكثر من 45 جهة، في القطاعين الخاص والحكومي، متاحة على تطبيق "دبي الآن" الشامل.
وأضاف الحميري: "نبحث دائماً عن كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة لتوفير تجربة أفضل للأفراد - سواء المقيمين أو الزوار".
وبالإضافة إلى ذلك، ولإدارة المواهب والموظفين في الدوائر الحكومية بشكل أفضل، تدعم دبي الرقمية أيضًا حلولاً جديدة من شأنها تسريع عمليات التوظيف والتدريب للكيانات في القطاع العام.