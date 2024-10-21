دبي: "مدينتي" للإبلاغ عن العوائق في الطرق

وأضاف أن "المطلب الوحيد من الشخص الذي يشارك المحتوى هو تأكيد الموقع، على الرغم من أن النظام يمكنه اكتشاف الموقع أيضاً".

وتعد "مدينتي" واحدة من 280 خدمة تقدمها أكثر من 45 جهة، في القطاعين الخاص والحكومي، متاحة على تطبيق "دبي الآن" الشامل.