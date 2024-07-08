دبي "مدينة ال20 دقيقة" : رؤية مستقبلية لتعزيز الاستدامة
توسيع شبكة مترو دبي خلال السنوات القليلة المقبلة من شأنه أن يساعد السكان على توفير الوقت والمال، بحسب خبراء ومخططي المدن. ولكن الهدف لا يقتصر على توسيع شبكة النقل فحسب، بل تحسين قابلية العيش في الأحياء المختلفة أيضاً، وهو ما تصفه الحكومة بخطة "مدينة العشرين دقيقة".
وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي في الأسبوع الماضي عن خطط لتوسيع مترو دبي من 64 محطة حالية (تمتد لمسافة 84 كيلومتراً) إلى 96 محطة (140 كيلومتراً) بحلول عام 2030، مع خطط لإنشاء 140 محطة (تغطي 228 كيلومتراً) بحلول عام 2040.
وتهدف الخطة إلى "زيادة عدد السكان حول المحطات، بالإضافة إلى تعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكاتب والخدمات حول المترو".
قالت الدكتورة "مونيكا مينينديز"، العميد المساعد لشؤون الهندسة في جامعة نيويورك أبوظبي، لصحيفة الخليج تايمز : "إن توسيع نظام المترو هو بداية رائعة"، ووضحت: "إن فكرة مدن العشرين دقيقة تعني أن يتمكن السكان من الوصول إلى معظم الخدمات والمرافق الأساسية في نطاق 20 دقيقة."
وأضافت أنه "لتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى مجموعة من سياسات النقل التي تهدف إلى توسيع وتحسين خيارات النقل المتعددة، مع تخطيط حضري يهدف إلى تخديم الأحياء الأكثر كثافة ومختلفة الاستخدام".
وأكدت البروفيسور في جامعة نيويورك أبوظبي، التي تشغل أيضاً منصب مدير مركز أبحاث تفاعل الشبكات الحضرية: "يجب استكمال هذا المشروع عبر توسيع أنواع أخرى من وسائل النقل العام (على سبيل المثال، نظام الحافلات)، بالإضافة إلى وسائل النقل الأكثر نشاطاً (مثل توسيع وتحسين البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات وغيرها من أشكال التنقل الصغير) وتوفير وسائل أكثر مرونة (مثل المركبات المشتركة والنقل عند الطلب) بمساعدة تقنيات المركبات الجديدة ".
حل مشاكل المرور
أكد الباحث الإماراتي في مجال السلامة المرورية الدكتور مصطفى الدح أن إنشاء مدن الـ20 دقيقة من شأنه أن يحل أزمة المرور في الإمارة.
وكشفت دراسة تم نشرها في الشهر الماضي أن سائقي السيارات في دبي خسروا 33 ساعة أثناء الازدحام المروري في عام 2023 مقارنة بـ 22 ساعة في العام السابق.
وقال الدح، مؤسس شركة استشارات المرور، إم إيه ترافيك كونسلتينج (MA Traffic Consulting)، إن الازدحام الشديد يعود إلى سكن العديد من السكان بعيداً عن أماكن عملهم أو مدارسهم، فضلاً عن المواقع والمرافق الهامة الأخرى. وأضاف: "إنهم مضطرون إلى التنقل عبر مسافات طويلة مما يساهم في ازدحام الطرق، كما يسهم في إنفاق المزيد من الأموال على الوقود وإضاعة الوقت بسبب الازدحام المروري".
وأكد الدح أن إنشاء مدن العشرين دقيقة وتحسين وسائل النقل العام هي الطريق إلى المستقبل، وأضاف: "عندما يتم ربط الناس بأعمالهم والخدمات والمرافق الأساسية، لن يضطروا إلى استخدام سياراتهم. ولن يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى التنقل فحسب، بل سيقلل أيضاً من انبعاثات الكربون".
ومن وجهة نظر الشركات، أشار "أندرو إليوت"، مدير الوكالة التجارية في شركة "تشيسترتونز" التي مقرها في دبي: "إن روابط النقل الجديدة تشجع أيضاً على المزيد من الاستثمار من قبل المطورين ويمكن أن تحفز المزيد من النمو الحضري وإعادة التطوير".
وأضاف: "إن التركيز على الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون سيجعل العقارات القريبة من محطات المترو أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين المهتمين بالبيئة".
أهداف قابلة للتحقيق
وأشارت البروفيسور مينينديز إلى أن "هذه التغييرات لا تحدث بين عشية وضحاها". ولكن مع الرؤية الصحيحة والإرادة السياسية، يمكن تحقيق ذلك. وأضافت: "أنا على ثقة من أن دولة الإمارات هي المكان الذي يمكننا من خلاله تحويل بعض هذه المفاهيم إلى حقيقة".
يمكن أن تضم دبي عدة أحياء أو مدن يمكن التنقل بها في غضون 20 دقيقة. وقالت البروفيسور مينينديز: "حتى لو لم نتمكن من التنقل عبر المدينة بأكملها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، فلا يزال بإمكاننا الوصول إلى معظم الخدمات والمرافق الأساسية داخل منطقتنا".