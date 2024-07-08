دبي "مدينة ال20 دقيقة" : رؤية مستقبلية لتعزيز الاستدامة

وأشارت البروفيسور مينينديز إلى أن "هذه التغييرات لا تحدث بين عشية وضحاها". ولكن مع الرؤية الصحيحة والإرادة السياسية، يمكن تحقيق ذلك. وأضافت: "أنا على ثقة من أن دولة الإمارات هي المكان الذي يمكننا من خلاله تحويل بعض هذه المفاهيم إلى حقيقة".