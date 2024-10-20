دبي: مداخل جديدة لتقليص الرحلة إلى الورقاء بنسبة 80%
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن مشروع جديد في دبي يتضمن إنشاء نقاط دخول وخروج إضافية لمنطقة الورقاء من شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة.
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع بعد اكتماله إلى خفض وقت السفر بنسبة 80 في المائة - من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق فقط - وخفض مسافات الرحلات من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر.
ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عام واحد، وسيعمل على زيادة سعة الطرق بمقدار 5000 مركبة في الساعة. وتشمل الأعمال تحسينات عبر شبكة الطرق الداخلية الممتدة على طول ثمانية كيلومترات لإدارة أحجام المرور المتزايدة.
وتهدف مداخل ومخارج منطقة الورقاء الجديدة إلى تعزيز البنية التحتية من طرق وإنارة وأنظمة صرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، للتعامل مع أحجام المرور المتزايدة، ويستفيد منها أكثر من 350 ألف نسمة.
كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير إضافية في شارع الورقاء الأول، والتي تشمل تحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بمواصفات متقدمة لتخفيف الازدحام المروري، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء الأول بنسبة 30%.
المشاريع الجارية في الورقاء
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات حالياً بإنشاء طرق داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والورقاء الرابعة، كما سيتم إنشاء مسار للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً لربطه بالمسارات القائمة في المناطق المجاورة.
وكانت الهيئة أنجزت في مرحلة سابقة مشروع تحسينات الطرق الداخلية في منطقة الورقاء، والتي شملت تحسين الطرق حول مدرسة البحث العلمي في الورقاء الرابعة، وأعمال الطرق التي تخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في المنطقة ذاتها، والذي يضم 136 فيلا.
وتشمل هذه التحسينات أيضًا ممرات المشاة والأرصفة ومداخل مواقف السيارات للسكان، إلى جانب أعمال الإنارة.
كما أنجزت الهيئة مساراً للدراجات الهوائية بطول 7.4 كيلومتراً في المنطقة.
الطرق الداخلية
وفي وقت سابق من العام الجاري، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات مشاريع الطرق الداخلية والإنارة في المناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في القصيص، حيث شملت الأعمال إنشاء 32 طريقاً بطول 10 كيلومترات وتركيبات إنارة على امتداد أكثر من 43 ألف متر.
وساهم المشروع في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة 200%، مما أدى إلى زيادة حجم الحركة المرورية من 500 مركبة في الساعة إلى 1500 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين.
كما ساهم المشروع في تحسين الربط بين منطقة القصيص الصناعية وأربعة طرق رئيسية وهي شارع عمان، وشارع بيروت، وشارع حلب، وشارع دمشق.
ساهمت هذه المبادرة في تعزيز إمكانية الوصول إلى أكثر من 320 ورشة عمل، و25 مبنى سكنياً، ومتاجر بيع بالتجزئة، ومناطق تعليمية، مما يعود بالنفع على منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة.