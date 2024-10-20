دبي: مداخل جديدة لتقليص الرحلة إلى الورقاء بنسبة 80%

كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير إضافية في شارع الورقاء الأول، والتي تشمل تحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بمواصفات متقدمة لتخفيف الازدحام المروري، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء الأول بنسبة 30%.