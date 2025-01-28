دبي: محطات شحن وتبديل بطاريات للدراجات الكهربائية

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يهدف المشروع إلى تشجيع شركات التوصيل على اعتماد الدراجات الكهربائية كحل مستدام وصديق للبيئة للنقل. (نحن) نشجع شركات التوصيل على تبني حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة مع تحسين معايير السلامة في قطاع التوصيل المتوسع بسرعة".