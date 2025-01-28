دبي: محطات شحن وتبديل بطاريات للدراجات الكهربائية
دعت هيئة المواصلات في دبي الشركات إلى تقديم عطاءات لبناء محطات شحن وتبديل البطاريات للدراجات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.
وقالت الهيئة إن المحطات المقترحة ستقع في مواقع استراتيجية في مراكز رئيسية لقطاع التوصيل، بما في ذلك مناطق البرشاء والرقة وزعبيل والممزر.
وأشارت إلى أن "العطاء يهدف إلى دعم البنية التحتية وتقديم نموذج تشغيلي عملي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع التوصيل".
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يهدف المشروع إلى تشجيع شركات التوصيل على اعتماد الدراجات الكهربائية كحل مستدام وصديق للبيئة للنقل. (نحن) نشجع شركات التوصيل على تبني حلول نقل مستدامة وصديقة للبيئة مع تحسين معايير السلامة في قطاع التوصيل المتوسع بسرعة".
وأشار إلى أن القطاع شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث يوجد الآن أكثر من 40 ألف دراجة مسجلة قيد التشغيل.