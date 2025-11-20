دبي: علامات الطريق الجديدة بخطوط متصلة تفاجئ السائقين اليوميين وتؤدي إلى غرامات

لاحظ سائقو دبي وجود كاميرات جديدة فوق الطرق وعلامات طريق بخطوط متصلة جديدة على العديد من الطرق، مما لفت انتباه السائقين اليوميين. هذه 'الخطوط الممنوعة للمرور' أصبحت الآن مرئية على طريق الاتحاد، شارع بغداد، نفق المطار، E311، وE611.
بينما قال السائقون إن النظام يساعد في تنظيم تدفق حركة المرور، يعترف بعض السائقين المنتظمين بأنهم لا يزالون يتكيفون مع العلامات الجديدة وقد تلقوا غرامات أثناء التعود على التغييرات.
قال باشا س، وهو مقيم في الشارقة يعمل في القوز ويقود عبر طريق الاتحاد أو طريق نفق المطار كل يوم، إن الخطوط الجديدة ظهرت فجأة على الامتدادات التي يستخدمها بانتظام. تلقى غرامة بقيمة 400 درهم مؤخرًا لتجاوزه على أحدها.
قال: “أستخدم هذه الطرق يوميًا، وهذه الخطوط الجديدة ظهرت فجأة. كنت أعرف ما يعنيه الخط المتصل، لكن هذه كانت جديدة ولم يكن هناك أي علامة لتحذيرنا.”
“بحلول الوقت الذي لاحظت فيه، كنت قد غيرت المسار بالفعل. أدركت فقط عندما جاءت الغرامة.”
قال باشا إن العلامات مرسومة بالقرب من المخارج، مما يجعل اتخاذ القرارات السريعة صعبًا على السائقين اليوميين الذين اعتادوا على الأنماط السابقة.
وفقًا لدليل قيادة المركبات الخفيفة من هيئة الطرق والمواصلات، فإن الخط الممنوع للمرور هو خط أبيض متصل يجب على السائقين عدم تجاوزه، سواء للتجاوز أو تغيير المسار أو الانعطاف. تعتبر هذه علامات تنظيمية وانتهاكها يؤدي إلى غرامات.
قال سي جورج، وهو سائق منتظم من محيصنة يسافر على E311 كل يوم، إنه تلقى أيضًا غرامة بعد أن تجاوز الخط المتصل الجديد بالقرب من مخرج 63 دون قصد.
قال: "هناك على الأقل منطقتان من هذه المناطق ذات الخطوط الصلبة على E311 بالقرب من محيصنة، وهي موجودة على جانبي الطريق. منطقة أخرى بالقرب من القرية العالمية. لم أر أي علامة تحذير أو إعلان."
وأضاف أن هناك امتدادًا مشابهًا على E611 بالقرب من الحدود بين دبي والشارقة.
قال بعض السائقين لصحيفة الخليج تايمز إنهم يرحبون بإجراءات السلامة لكنهم يشعرون أن الخطوط الجديدة أضيفت بسرعة دون إشعار مسبق كافٍ.
قال أحمد صلاح، الذي يقود يوميًا على طريق نفق المطار، إنه لم يكن يعرف ماذا تعني الخطوط وتعلم فقط عندما أبلغه أصدقاؤه عنها، مما ساعده على تجنب غرامة في الوقت المناسب.
قال: "الخط الصلب الجديد يأتي مباشرة قبل المنحنى، وإذا فاتك المخرج، ليس لديك خيار سوى الدوران." وأضاف: "لقد أبطأت فورًا عندما رأيت الكاميرا."
أضاف صلاح: "أشعر أن هذه الكاميرات دقيقة للغاية. إنها تلتقط كل شيء. علامة تحذير تقول 'لا تغيير للمسار أمامك' ستكون مفيدة لأن ليس الجميع يعرف أن هذه الامتدادات قد تم تحديثها."
قال السائقون إنهم يدعمون أي إجراء يحسن السلامة لكنهم يأملون في توفير المزيد من التواصل مع توسع العلامات.
قال باشا إن السائقين يرحبون بالإضافة الجديدة لأنها لأمان الجميع.
وأضاف: "يمكن للسلطات وضع لوحة أو تنبيه يذكر أن علامات المسار قد تغيرت. هذا يمنح السائقين الوقت للتكيف."