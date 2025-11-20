دبي: علامات الطريق الجديدة بخطوط متصلة تفاجئ السائقين اليوميين وتؤدي إلى غرامات

قال باشا س، وهو مقيم في الشارقة يعمل في القوز ويقود عبر طريق الاتحاد أو طريق نفق المطار كل يوم، إن الخطوط الجديدة ظهرت فجأة على الامتدادات التي يستخدمها بانتظام. تلقى غرامة بقيمة 400 درهم مؤخرًا لتجاوزه على أحدها.