دبي: ضبط 3800 دراجة وسكوتر لمخالفتها قواعد السلامة
قالت شرطة دبي، اليوم السبت، إن مركز شرطة نايف ضبط في نطاق اختصاصه نحو 3800 دراجة كهربائية وسكوتر ودراجة هوائية كهربائية، بسبب مخالفات مختلفة، من بينها استخدامها في غير الأماكن المخصصة أو على الطرق العامة.
قال العميد عمر موسى عاشور، القائم بأعمال مدير مركز شرطة نايف، إن إجمالي المضبوطات منذ بداية العام الجاري بلغ 3779 دراجة نارية، منها 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتر.
وقال إن شرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز السلامة على الطرق وتعزيز الشعور بالأمن من خلال تكثيف الرقابة المرورية بهدف الحد من المخالفات وضبط السائقين المتهورين والمساهمة في أمن الطرق والحد من الحوادث المميتة.
وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والأمان عند ركوب السكوتر أو الدراجة الكهربائية أو العادية، ومنها: "الركوب في المسارات المخصصة، وعدم استخدام مسارات الركض أو المشي، وعدم حمل ركاب على السكوتر الكهربائي أو أشياء قد تؤثر على التوازن، وعدم إجراء تعديلات كبيرة على المركبة".
ودعت شرطة دبي مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، والتقيد بالطرق والممرات المسموح بها، والتقيد بجميع اشتراطات الأمن والسلامة المذكورة في المناطق المخصصة، لضمان السلامة العامة.
كما حثت الجمهور على الإبلاغ عن السلوكيات السلبية أو الأفعال الخطيرة عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.