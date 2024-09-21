دبي: ضبط 3800 دراجة وسكوتر لمخالفتها قواعد السلامة

وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والأمان عند ركوب السكوتر أو الدراجة الكهربائية أو العادية، ومنها: "الركوب في المسارات المخصصة، وعدم استخدام مسارات الركض أو المشي، وعدم حمل ركاب على السكوتر الكهربائي أو أشياء قد تؤثر على التوازن، وعدم إجراء تعديلات كبيرة على المركبة".