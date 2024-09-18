دبي: سيارات كهربائية معاد تدويرها بأسعار مخفضة

وتابع قائلاً: "من خلال تقنيتنا في إعادة تدوير السيارات، يمكننا تقليل 23% من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ سياسة لتحويل 5% فقط من السيارات الموجودة على الطرق كل عام على مدار السنوات الست المقبلة". وأكد: "أصبحت إعادة الهندسة الآن أسرع وأكثر سلاسة وصديقة للبيئة مقارنةً بشراء سيارات كهربائية جديدة، وتثبت جدواها من حيث التكلفة".