دبي: رفع رسوم المواقف وتعديل أوقات الدفع في المنطقة"F"
أعلنت شركة "باركين ش.م.ع"، أكبر مشغل لمرافق مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، عن زيادة رسوم مواقف السيارات المدفوعة في جميع مناطق المنطقة (أف) في دبي.
وتطبق التعرفة الجديدة، التي تم تطبيقها منذ الأول من فبراير/شباط الماضي، على جميع مواقف السيارات في المنطقة (أف)، بما في ذلك مناطق مثل الصفوح 2، وقرية المعرفة، ومدينتي دبي للإعلام، ودبي للإنترنت.
كما تم زيادة أوقات مواقف السيارات المدفوعة في هذه المنطقة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً مقارنة بالمدة المدفوعة السابقة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً.
الأسعار الجديدة هي كما يلي:
30 دقيقة - 2 درهم.
1 ساعة - 4 درهم.
ساعتان - 8 درهم.
3 ساعات - 12 درهم.
4 ساعات - 16 درهم.
5 ساعات - 20 درهم.
6 ساعات - 24 درهم.
7 ساعات - 28 درهم.
24 ساعة - 32 درهم.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن سياسة التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات التي سيتم تطبيقها في نهاية مارس 2025. وتحدد السياسة الجديدة رسوم المواقف بمقدار 6 دراهم للساعة لمواقف السيارات المميزة، و 4 دراهم للساعة للمواقف العامة الأخرى المدفوعة، وذلك خلال ساعات الذروة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 عصراً إلى 8 مساءً).
وستظل التعرفة كما هي خلال ساعات الذروة من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً. وستكون مواقف السيارات مجانية في الليل من الساعة 10 مساءً حتى 8 صباحاً، وأيضاً طوال أيام الأحد.
وتنقسم دبي إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل 11 منطقة ذات تصنيفات من (أيه) إلى (كيه). كما تنقسم مناطق مواقف السيارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: تجارية، غير تجارية، ومناطق خاصة. لكل منطقة قواعد ورسوم مواقف سيارات محددة يجب على السائقين معرفتها عند ركن سياراتهم.
لمعرفة المزيد عن رسوم ومناطق المواقف في دبي وأبوظبي والشارقة، اقرأ هنا. لمعرفة المزيد عن كيفية دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المحمول في دبي.