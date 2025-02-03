دبي: رفع رسوم المواقف وتعديل أوقات الدفع في المنطقة"F"

وستظل التعرفة كما هي خلال ساعات الذروة من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً ومن الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً. وستكون مواقف السيارات مجانية في الليل من الساعة 10 مساءً حتى 8 صباحاً، وأيضاً طوال أيام الأحد.

وتنقسم دبي إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل 11 منطقة ذات تصنيفات من (أيه) إلى (كيه). كما تنقسم مناطق مواقف السيارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: تجارية، غير تجارية، ومناطق خاصة. لكل منطقة قواعد ورسوم مواقف سيارات محددة يجب على السائقين معرفتها عند ركن سياراتهم.

لمعرفة المزيد عن رسوم ومناطق المواقف في دبي وأبوظبي والشارقة، اقرأ هنا. لمعرفة المزيد عن كيفية دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المحمول في دبي.