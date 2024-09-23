دبي: رفع السرعة على شارعي العمردي وزايد بن حمدان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن رفع الحد الأعلى للسرعة على أجزاء من شارعي العمردي والشيخ زايد بن حمدان، اعتباراً من اليوم الاثنين، وسوف يكون التغيير سارياً اعتباراً من 30 سبتمبر.
ستكون حدود السرعة الجديدة في بعض المناطق على النحو التالي:
سيتم رفع الحد الأعلى للسرعة على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى 100 كم/ساعة في الجزء الواقع بين طريق دبي العين ودوار المدينة الأكاديمية.
سيتم زيادة الحد الأعلى للسرعة إلى 90 كم/ساعة بين دوار المدينة الأكاديمية وشارع الخوانيج.
سيتم تحديد حد السرعة بـ 90 كم/ساعة على شارع العمردي بين شارع الخوانيج وشارع الإمارات.
وتم تعديل وتوحيد حدود السرعة على أجزاء من شارعي العمردي والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.
ووسيتم استبدال علامات المرور وعلامات الطرق في هذه المناطق بالحد الأعلى الجديد للسرعة.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن هذا القرار يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مستويات السلامة المرورية على هذين الشارعين، حيث تم تطويرهما وتوسعتهما مؤخراً، مما أدى إلى زيادة عدد المسارات وتطوير التقاطعات التي تمر بالشارعين.
وشهد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان العديد من المشاريع التطويرية، منها تطوير الجسر العلوي على طريق دبي العين، ويجري العمل حالياً على تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الجسور على الشارع بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهل تطبيق الحد الأعلى للسرعة (100 كم/ساعة) على كامل الشارع.
كما تم توسعة شارع العمردي وإنشاء طرق خدمية وتحويل الدوار مع شارع الخوانيج إلى تقاطع محكوم بإشارات مرورية مما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة.