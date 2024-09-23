دبي: رفع السرعة على شارعي العمردي وزايد بن حمدان

وشهد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان العديد من المشاريع التطويرية، منها تطوير الجسر العلوي على طريق دبي العين، ويجري العمل حالياً على تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الجسور على الشارع بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهل تطبيق الحد الأعلى للسرعة (100 كم/ساعة) على كامل الشارع.

كما تم توسعة شارع العمردي وإنشاء طرق خدمية وتحويل الدوار مع شارع الخوانيج إلى تقاطع محكوم بإشارات مرورية مما أدى إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة.