دبي: رسوم مواقف «باركونيك».. السعر يتبع الموقع

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت باركونيك تطرح أنظمة مواقف مدفوعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في سعيها لضمان حلول تنقل سلسة للسائقين. اعتبارًا من يناير 2026، تم تطبيقها في أكثر من 200 موقع في البلاد - كان آخرها في ديسكفري جاردنز بدبي. يمكن للسائقين استخدام أماكن وقوف السيارات إما عن طريق دفع أسعار الزوار أو التسجيل للحصول على عضويات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.
تواصلت الخليج تايمز مع باركونيك لفهم سبب اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى، بعد أن أثار بعض السكان مخاوف بشأن ارتفاع الرسوم في أحيائهم. بالإضافة إلى ذلك، أوضح المشغل سبب فرض الرسوم في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، بدلاً من تقديم إعفاءات كما تفعل هيئة الطرق والمواصلات في دبي لأماكن وقوف السيارات التي تديرها.
رداً على ذلك، قالت باركونيك لصحيفة الخليج تايمز إن الأسعار والتغطية وجداول التنفيذ يتم تحديدها بواسطة خطط مواقف المجتمع الخاصة بالموقع، وليس من خلال تعريفة واحدة على مستوى المدينة. إليك كل ما تحتاج لمعرفته:
لماذا تختلف أسعار المواقف عبر المجتمعات؟
تختلف أسعار المواقف حسب الموقع لأن كل مجتمع يختلف في:
ملكية الأرض وسياسات المطورين
الكثافة الحضرية وتوفر المواقف
أنماط حركة المرور وسلوك الاستخدام
المتطلبات التشغيلية والتنفيذية المحلية
تعمل باركونيك عبر مجتمعات متعددة، لكل منها إطار عمل مواقف معتمد خاص بها. لذلك، يتم تحديد الأسعار لكل موقع بدلاً من تعريفة موحدة واحدة.
لماذا لا يُمنح المستأجرون مواقف خارجية غير مقيدة بدلاً من المواقف المدفوعة؟
توفر مواقف السيارات في الشارع عبر المواقع محدود ومشترك. إن التخصيص غير المقيد لمبانٍ أو وحدات محددة سيقلل من التوفر للمقيمين والزوار الآخرين ويخلق تحديات تشغيلية.
لهذا السبب، تتم إدارة مواقف السيارات في الشارع ضمن إطار عمل محكم يوازن بين احتياجات السكان، ووصول الزوار، وتدفق حركة المرور. تُستخدم المواقف المدفوعة والعضويات لإدارة الطلب وتشجيع التوفر بدلاً من تخصيص أماكن خارجية حصرية.
أثار السكان مخاوف بشأن رسوم العضوية الشهرية البالغة 945 درهمًا إماراتيًا لحدائق ديسكفري. كيف تم تحديد هذا السعر؟
تنطبق العضوية الشهرية البالغة 945 درهمًا إماراتيًا على المركبات الإضافية التي تتجاوز التخصيص المجاني للمقيمين، ويتم تحديدها كجزء من إطار عمل مواقف السيارات المجتمعية المعتمد.
يعكس السعر اعتبارات تشغيلية متعددة، بما في ذلك إدارة الطلب، وتغطية الإنفاذ، والبنية التحتية التكنولوجية، والمتطلبات الخاصة بالموقع. تدير باركونيك النظام ضمن هذه المعايير المعتمدة ولا تحدد الأسعار بشكل مستقل.
يتم توثيق ملاحظات السكان ومشاركتها عبر قنوات المراجعة المناسبة، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية رسميًا.
لماذا يتم تطبيق رسوم مواقف السيارات المدفوعة أيام الأحد والعطلات الرسمية؟
يتم تحديد قواعد مواقف السيارات - بما في ذلك أيام التشغيل - بموجب إطار عمل مواقف السيارات المجتمعية المعتمد بدلاً من جداول مواقف السيارات العامة. تعمل حدائق ديسكفري، على سبيل المثال، كمجتمع سكني خاص مُدار.
وعليه، يتم تطبيق رسوم مواقف السيارات المدفوعة أيام الأحد والعطلات الرسمية حيثما يشار إليها في الموقع.
ماذا عن التأجير غير الرسمي أو التأجير من الباطن لأماكن وقوف السيارات؟
لا تدعم باركونيك أو تعترف بالتأجير أو البيع أو المشاركة غير المصرح بها لوصول مواقف السيارات بين الأفراد خارج القنوات المعتمدة والمنظمة.
تتم إدارة الوصول إلى مواقف السيارات رقميًا من خلال تسجيلات الإيجار الموثقة، والعضويات المعتمدة، وضوابط النظام المصممة لتثبيط سوء الاستخدام وتعزيز الوصول العادل. لا تشكل الترتيبات غير الرسمية أو الخاصة التي تتم خارج منصة باركونيك جزءًا من إطار عمل مواقف السيارات المعتمد.
حيثما يُسمح بمشاركة مواقف السيارات، يتم تمكينها فقط من خلال حلول باركونيك المعتمدة، مثل برامج مشاركة مواقف السيارات المنظمة والمتوافقة. تعمل هذه البرامج بموجب قواعد محددة لضمان الشفافية والعدالة والمساءلة لجميع المستخدمين.
تم تصميم إطار عمل مواقف السيارات لمعالجة التحديات طويلة الأمد المرتبطة بممارسات مواقف السيارات غير الرسمية وغير المنظمة، مع تحسين التوافر والاستخدام العادل لأماكن وقوف السيارات في جميع أنحاء المجتمع.