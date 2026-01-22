دبي: رسوم مواقف «باركونيك».. السعر يتبع الموقع

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت باركونيك تطرح أنظمة مواقف مدفوعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في سعيها لضمان حلول تنقل سلسة للسائقين. اعتبارًا من يناير 2026، تم تطبيقها في أكثر من 200 موقع في البلاد - كان آخرها في ديسكفري جاردنز بدبي. يمكن للسائقين استخدام أماكن وقوف السيارات إما عن طريق دفع أسعار الزوار أو التسجيل للحصول على عضويات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.