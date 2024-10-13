دبي: جسر وتقاطعات جديدة تقلص الرحلة من 20 إلى 5 دقائق

ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يقدر بنحو 420 ألف نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تؤدي النتائج النهائية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10400 مركبة في الساعة إلى 15600 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 50%، كما سيعمل على تقليص زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، مما يؤدي إلى تحسن بنسبة 75%.