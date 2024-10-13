دبي: جسر وتقاطعات جديدة تقلص الرحلة من 20 إلى 5 دقائق
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع جديد يهدف إلى تقليص زمن السفر من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط على الطرق المتصلة بشارع عود ميثاء.
وأرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع ربط شارع الأصايل بشارع الخيل عبر شارع النورس، مع توفير مخرج إلى شارعي عود ميثاء والنورس، بقيمة 600 مليون درهم.
ويشتمل المشروع على إنشاء أربعة تقاطعات رئيسية، و4300 متر من الجسور، و14 كيلومتراً من الطرق. وسيخدم هذا التطوير مناطق مثل زعبيل، والجداف، وعود ميثاء، وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل.
ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يقدر بنحو 420 ألف نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تؤدي النتائج النهائية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10400 مركبة في الساعة إلى 15600 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 50%، كما سيعمل على تقليص زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، مما يؤدي إلى تحسن بنسبة 75%.
وكجزء من مشروع تطوير محور الشيخ راشد، سيتم إنشاء أربعة تقاطعات جديدة في مناطقها المعنية.
التقاطع الأول
ويقع التقاطع الأول عند تقاطع شارعي عود ميثاء والشيخ راشد، مع إضافة حارة جديدة للانعطاف يساراً للمركبات القادمة من الموقعين، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 1800 مركبة في الساعة.
كما سيتم إجراء تحسينات على طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد بين الجسر الحالي ومخرج شارع الزهراوي لتخفيف الازدحام المروري الحالي وتعزيز السلامة على الطرق.
كما سيتم زيادة عدد مسارات الانعطاف يميناً للقادمين من شارع الشيخ راشد باتجاه طريق دبي العين من مسارين إلى ثلاثة مسارات، مما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة.
التقاطع الثاني
أما التقاطع الثاني فيقع عند تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل والنورس، كما يتضمن التطوير في هذه المنطقة إنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بطريق الخيل عبر شارع النورس.
ويستوعب الجسر الأول الذي يتألف من حارتين للمركبات نحو 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من الأصايل باتجاه النورس، فيما يستوعب الجسر الثاني الذي يتألف من ثلاث حارات للمركبات نحو 3600 مركبة في الساعة، الحركة المرورية القادمة من طريق الخيل باتجاه الأصايل.
وسيتم إنشاء جسر منفصل مكون من حارتين لتسهيل حركة المرور المتجهة يساراً من شارع الأصايل إلى شارع عود ميثاء، بطاقة استيعابية تصل إلى 2400 مركبة في الساعة، كما سيتم إجراء تحسينات إضافية على الطريق المؤدي إلى مدخل نادي الوصل، وكذلك مداخل ومخارج شارع النورس، لحل مشكلة التداخل المروري الحالي.
التقاطع الثالث
أما التقاطع الثالث فيقع عند تقاطع شارع النورس مع شارع الخيل، وسيشهد إنشاء جسر مزدوج لاستيعاب الحركة المرورية القادمة من الشارعين باتجاه معبر الخليج التجاري، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الجسر 3000 مركبة في الساعة.
كما سيتم تطوير شارع النورس من خلال زيادة سعة المخرج المؤدي إلى طريق الخيل إلى حارتين، وإنشاء طريق خدمة على جانبي شارع النورس، مع توفير مواقف للسيارات كجزء من التطويرات.
التقاطع الرابع
ويقع التقاطع الرابع عند تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، وسيتم إنشاء مسار على المنحدر الأيسر للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى طريق دبي العين، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة.
كما سيتم إنشاء نفق بسعة مسار واحد، بسعة 1200 مركبة في الساعة، لخدمة الحركة المرورية القادمة من طريق دبي العين إلى شارع النورس، مما سيساعد في معالجة التداخل المروري الحالي.
ويتضمن المشروع أيضاً زيادة عدد المسارات على الجسر القائم حالياً والذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، حيث سيتم توسعة الجسر من مسارين إلى ثلاثة مسارات، مما يزيد الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.
مشروع تطوير محور الشيخ راشد
يعد تطوير شارع الأصايل أحد أكبر مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات ضمن مشروع تطوير محور الشيخ راشد.
وكانت الهيئة قد قامت بتطوير طريق رأس الخور من تقاطعه مع طريق دبي العين حتى طريق الشيخ محمد بن زايد بطول 8 كيلومترات، كما أنشأت عدة جسور بطول إجمالي 2000 متر، وتوسعة طريق رأس الخور من ثلاث حارات إلى ست حارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى طريق خدمي مكون من حارتين على الجانبين.
وقد أدت هذه التطويرات إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لطريق رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة، مما أدى إلى تقليص وقت السفر من 20 دقيقة إلى 7 دقائق وتحسين انسيابية المرور والسلامة بشكل كبير.
ويخدم المشروع العديد من مناطق التطوير الرئيسية، بما في ذلك منطقة البحيرات، وخور دبي، وأفق ميدان، ورأس الخور، والوصل، وند الحمر.