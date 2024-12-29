دبي: جسر جديد يقلل زمن الرحلة من 12 إلى 4 دقائق
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن افتتاح جسر جديد في دبي لتسهيل حركة المرور أمام السائقين المتجهين من شارع الشيخ راشد إلى شارع خالد بن الوليد.
ويبلغ طول الجسر المكون من ثلاثة مسارات، والذي يعد جزءاً من المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، 4.8 كيلومتر، ويمكنه أن تستوعب 4800 مركبة في الساعة، مما يضمن حركة مرورية أفضل.
ويربط الجسر الجديد شارع الشيخ راشد عند تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع تقاطع الصقر على شارع خالد بن الوليد، مما يدعم مناطق رئيسية مثل منطقة الشندغة التاريخية وجسر إنفينيتي ومنطقة ديرة.
وستساهم الإضافة الأحدث للمشروع في خفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى أربع دقائق فقط للمركبات المتجهة من تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد إلى جسر إنفينيتي، مما يضمن رحلة خالية من الإشارات الضوئية لسائقي المركبات.