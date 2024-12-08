دبي: جسر جديد بـ 3 مسارات لربط شارع الشيخ راشد بجسر "إنفينيتي"
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن افتتاح جسر جديد بثلاثة مسارات يربط شارع الشيخ راشد بجسر "إنفينيتي".
وقالت الهيئة في بيان لها إن الجسر يمثل "إنجازاً مهماً في المرحلة الرابعة من مشروع تحسين محور الشندغة الذي يمتد من شارع الشيخ راشد من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء بطول إجمالي يبلغ 4.8 كيلومتر".
ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء ثلاثة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومتر، قادرة على استيعاب 19.400 مركبة في الساعة في جميع المسارات.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز 71% من مشروع جسر الشيخ راشد، الذي يربط تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، ومن المقرر افتتاحه في النصف الأول من يناير المقبل.
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع يهدف إلى مواكبة التطوير المستمر في المنطقة على طول المحور وتلبية متطلبات النمو العمراني والسكاني.
وأضاف أن الجسر الجديد يعزز انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ راشد إلى جسر إنفينيتي، ابتداءً من تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، وحتى تقاطع شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع شارع الميناء، وصولاً إلى جسر إنفينيتي.
ثلاثة جسور
ويسهم الجسر الأول، الذي يبلغ طوله 1335 متراً، بثلاثة مسارات في كل اتجاه، في تعزيز الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، بطاقة استيعابية تصل إلى 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
ويبلغ طول الجسر الثاني 780 متراً، ويتألف من ثلاثة مسارات، ويخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تصل إلى 5400 مركبة في الساعة.
ويسهل الجسر الثالث، الذي يبلغ طوله 985 متراً ويتألف من حارتين، الحركة المرورية من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه تقاطع الصقر، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 3200 مركبة في الساعة.
وأضاف الطاير أن المشروع يتضمن تطوير طرق بطول 4.8 كيلومتر، وتحسين التقاطعات السطحية على شارع جميرا وشارع الميناء وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فضلاً عن إنشاء جسرين للمشاة أحدهما على شارع الشيخ راشد والآخر على شارع الميناء، كما يتضمن المشروع تركيب إنارة الشوارع وأنظمة المرور وشبكة تصريف مياه الأمطار ونظام الري.