دبي: جسر جديد بـ 3 مسارات لربط شارع الشيخ راشد بجسر "إنفينيتي"

ويسهم الجسر الأول، الذي يبلغ طوله 1335 متراً، بثلاثة مسارات في كل اتجاه، في تعزيز الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، بطاقة استيعابية تصل إلى 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويبلغ طول الجسر الثاني 780 متراً، ويتألف من ثلاثة مسارات، ويخدم الحركة المرورية القادمة من تقاطع الصقر باتجاه شارع الوصل، بطاقة استيعابية تصل إلى 5400 مركبة في الساعة.