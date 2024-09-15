دبي: جسران جديدان يقلصان زمن الرحلة بنسبة 40%

ويخدم الجسر، الذي يبلغ طوله 601 متراً، بسعة 3200 مركبة في الساعة، الحركة المرورية المتجهة شرقاً من شارع قرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شمالاً نحو القصيص وديرة.

وعند الانتهاء من المشروع، سيتم تقليص المسافة وزمن الرحلة بنسبة 40%، من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة.

وفيما يخص الجسرالآخر بسعة مسارين وبطول 664 متراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، يساهم في حل مشكلة تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد والمتجهة جنوباً نحو شارع اليلايس وميناء جبل علي.