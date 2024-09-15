دبي: جسران جديدان يقلصان زمن الرحلة بنسبة 40%
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، جسرين جديدين ضمن مشروع تحسين تقاطع قرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد.
تحسين تدفق حركة المرور
ويخدم الجسر، الذي يبلغ طوله 601 متراً، بسعة 3200 مركبة في الساعة، الحركة المرورية المتجهة شرقاً من شارع قرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شمالاً نحو القصيص وديرة.
وعند الانتهاء من المشروع، سيتم تقليص المسافة وزمن الرحلة بنسبة 40%، من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة.
وفيما يخص الجسرالآخر بسعة مسارين وبطول 664 متراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، يساهم في حل مشكلة تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد والمتجهة جنوباً نحو شارع اليلايس وميناء جبل علي.
وأوضح الطاير أن زمن الرحلة للسائقين سينخفض بنسبة 70%، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق.
ومن المقرر افتتاح الجسر الثالث والأخير من هذا المشروع في أكتوبر المقبل، ليربط تقاطع شارع قرن السبخة مع شارع الأصايل.
ويبلغ طول الجسر 943 متراً، مع حارتين في كل اتجاه، وهو مصمم للتعامل مع 8000 مركبة في الساعة إجمالاً، وهو ما يؤدي إلى تحسين حركة المرور بين طريقين سريعين رئيسيين هما طريق الشيخ زايد وطريق الشيخ محمد بن زايد.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 97%، بحسب مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.
وسيتم تنفيذ تحسينات على تقاطعات طريق الخدمة الموازي لشارع الشيخ محمد بن زايد بطول 7 كيلومترات.
وسيضيف المشروع أيضًا أعمدة إنارة للشوارع، وإشارات مرورية، وأنظمة مرورية، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وأنظمة الري.