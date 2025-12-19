دبي توقف خدمات الحافلات مؤقتاً مع عجمان والشارقة

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة الخليج تايمز المباشرة للحصول على آخر التحديثات حول الطقس غير المستقر في الإمارات]
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق مؤقت لخدمات الحافلات بين المدن إلى ومن عجمان والشارقة بسبب الظروف الجوية غير المستقرة الحالية.
سيظل التعليق ساريًا حتى إشعار آخر، حيث تواصل السلطات مراقبة الوضع وإعطاء الأولوية لسلامة الركاب.
أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن خدمات مترو دبي تعمل بشكل طبيعي، حيث تسير القطارات وفق الجدول الزمني المحدد عبر الشبكة.
يُنصح الركاب بالبقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية لهيئة الطرق والمواصلات وتخطيط رحلاتهم وفقًا لذلك بينما تظل الظروف الجوية غير مستقرة.
ذكّرت دبي في وقت سابق السكان بأرقام الاتصال الطارئة الرئيسية بينما تستعد الإمارة للظروف الجوية غير المستقرة من الأربعاء (17 ديسمبر) إلى الجمعة (19 ديسمبر). تحث السلطات الجمهور على البقاء يقظين واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع تطور الظروف الجوية.
وفقًا للتوقعات، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في جميع أنحاء دبي، تحدث بشكل متقطع وتؤثر على مناطق متفرقة. نصحت دائرة الأرصاد الجوية السكان بالبقاء في الداخل حيثما أمكن، وتوخي الحذر، واتباع أي تعليمات تصدرها السلطات لضمان السلامة العامة.
جلبت فترة من الأنظمة ذات الضغط المنخفض فوق الشرق الأوسط أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الماضي. ستشتد الظروف يوم الخميس، مع توقع حدوث عواصف رعدية تضرب المنطقة. بينما ستؤثر العاصفة على المملكة العربية السعودية خلال النهار، ستتحرك شرقًا نحو الإمارات وقطر بحلول الليل، وفقًا لبي بي سي ويذر.