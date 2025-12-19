دبي توقف خدمات الحافلات مؤقتاً مع عجمان والشارقة

جلبت فترة من الأنظمة ذات الضغط المنخفض فوق الشرق الأوسط أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الماضي. ستشتد الظروف يوم الخميس، مع توقع حدوث عواصف رعدية تضرب المنطقة. بينما ستؤثر العاصفة على المملكة العربية السعودية خلال النهار، ستتحرك شرقًا نحو الإمارات وقطر بحلول الليل، وفقًا لبي بي سي ويذر.