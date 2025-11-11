دبي تنجح في أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي

حلّقت أول رحلة مأهولة لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) في دبي من مرغم إلى مطار آل مكتوم الدولي، لتشكل خطوة مهمة تسبق إطلاق التاكسي الجوي في العام المقبل.
التاكسي الجوي كهربائي بالكامل وصديق للبيئة، ويوفر معايير استثنائية من السلامة والراحة والسرعة. وقد تم تصميمه باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، ويتميز بستة مراوح وأربع حزم بطاريات مستقلة، مما يتيح له مدى طيران يصل إلى 160 كم وسرعة قصوى تبلغ 320 كم في الساعة. وتتسع الطائرة لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار.
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن ذلك بعد مراجعته سير العمل في مشاريع البنية التحتية المصممة لتعزيز شبكة الطرق، وأنظمة النقل العام، وخدمات التاكسي الجوي، ومشروع "ذا فيوتشر لوب" (The Future Loop) الذي يشكل جزءاً من المخطط الرئيسي لممشى دبي (Dubai Walk Master Plan).
وكتب سموه في منشور على منصة "إكس": "راجعتُ اليوم أحدث مشاريع هيئة الطرق والمواصلات للبنية التحتية والنقل العام الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في دبي. وقبل إطلاق التاكسي الجوي العام المقبل، أقلعت أول رحلة مأهولة لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) من مرغم وهبطت في مطار آل مكتوم الدولي، فيما يجري العمل على تطوير أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي في المدينة بالقرب من مطار دبي الدولي".
وأضاف سموه: "تُدمج هذه الابتكارات شبكات النقل وتجعل دبي أكثر ملاءمة للمشاة وراكبي الدراجات، وتقربنا من هدفنا المتمثل في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم".
تم إطلاع سمو الشيخ حمدان من قبل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، على التقدم المحرز في مشروع التاكسي الجوي.
تُجرى التجارب التشغيلية للمشروع بواسطة شركة جوبي أفييشن إنك (Joby Aviation Inc.) في المنطقة الصحراوية بدبي. وقد أكملت الشركة أول رحلة مأهولة لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) بين موقعين متميزين. ففي رحلة تجريبية تزامنت مع معرض دبي للطيران 2025، أقلعت الطائرة من مرغم وهبطت في مطار آل مكتوم الدولي (DWC).
يمثل هذا الإنجاز مرحلة محورية في توسيع نطاق اختبار التاكسي الجوي في دبي ليشمل العمليات داخل المناطق الحضرية في المرحلة التالية، مما يمهد الطريق لبدء خدمات نقل الركاب في عام 2026، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وسلطة دبي للطيران المدني.