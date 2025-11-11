دبي تنجح في أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي

وكتب سموه في منشور على منصة "إكس": "راجعتُ اليوم أحدث مشاريع هيئة الطرق والمواصلات للبنية التحتية والنقل العام الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في دبي. وقبل إطلاق التاكسي الجوي العام المقبل، أقلعت أول رحلة مأهولة لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) من مرغم وهبطت في مطار آل مكتوم الدولي، فيما يجري العمل على تطوير أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي في المدينة بالقرب من مطار دبي الدولي".