دبي تمدد ساعات المترو والترام خلال عطلة العيد الوطني

الغبيبة – قناة دبي المائية (أف أر1): 1 ظهراً و6 مساءً.

قناة دبي المائية – الغبيبة (أف أر1: 2.25 مساءً و7.25 مساءً.

قناة دبي المائية – بلوواترز (أف أر2): 1.50 مساءً و6.50 مساءً.

بلوواترز – مارينا مول (أف أر2): 2.55 مساءً و7.55 مساءً.

مارينا مول – بلوواترز (أف أر2): 1 ظهرًا و6 مساءً.

بلوواترز – قناة دبي المائية (أف أر2): 1.20 مساءً و6.20 مساءً.

الرحلات السياحية من مارينا مول (أف أر4): 11.30 صباحاً و 4.30 مساءً.

الغبيبة – أكواريوم الشارقة (أف أر 5): 3 مساءً، 5 مساءً، 8 مساءً، و10 مساءً.

أكواريوم الشارقة – الغبيبة (أف أر5): 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، و9 مساءً.