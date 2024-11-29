دبي تمدد ساعات المترو والترام خلال عطلة العيد الوطني
مع احتفال معظم السكان بعطلة نهاية الأسبوع الممتدة لأربعة أيام بمناسبة اليوم الوطني هذا العام، تقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإجراء تغييرات في عمليات النقل العام لضمان راحة الركاب وسهولة تنقلهم في جميع أنحاء المدينة.
لن يتوجب على سائقي المركبات دفع رسوم مواقف السيارات العامة في الإمارة يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول، ما لم يتركوا مركباتهم في محطات متعددة الطوابق.
سيتم تشغيل مترو وترام دبي لساعات إضافية طوال فترة العطلات، في حين ستكون العبرات والتاكسي المائي والعبارات جاهزة للخدمة.
إليكم جداول المواصلات العامة المعدلة خلال عطلة عيد الاتحاد:
مواعيد مترو دبي.
السبت 30 نوفمبر: 5 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الأحد 1 ديسمبر: 8 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الاثنين 2 ديسمبر: 5 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الثلاثاء 3 ديسمبر: 5 صباحاً – 12 صباحاً (منتصف الليل).
ساعات عمل ترام دبي
السبت 30 نوفمبر: 6 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الأحد 1 ديسمبر: 9 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الاثنين 2 ديسمبر: 6 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الثلاثاء 3 ديسمبر: 6 صباحاً – 1 صباحاً (اليوم التالي).
الحافلات العامة
سيتم تغيير بعض مسارات ومواعيد الحافلات خلال عطلة اليوم الوطني الثالث والخمسين. إذا كنت تستقل حافلة دبي، فمن الأفضل التحقق من تطبيق سهيل أولاً للتأكد من المسارات.
سيتم تعليق رحلات اثنين من خطوط الحافلات على وجه الخصوص:
سيتم تعليق الرحلات من محطة حافلات الغبيبة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. يُنصح الركاب باستخدام خط E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.
سيتم أيضاً إيقاف الخدمة من محطة حافلات الجافلية من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. يمكن للركاب استخدام نفس الخط من محطة حافلات ابن بطوطة إلى المصفًح خلال هذه الفترة.
مواعيد التاكسي المائي
مارينا مول – بلو ووترز (BM3): من الساعة 4 مساءً حتى 11:50 مساءً. ستكون الخدمة عند الطلب متاحة من الساعة 3 مساءً حتى 11 مساءً. الحجز مطلوب.
مارينا مول 1 – ممشى المارينا (BM1): من الساعة 10 صباحاً حتى 11.10 مساءً.
ممشى المارينا – مارينا مول 1 (BM1): 1.50 مساءً – 9.45 مساءً.
تراس المارينا – ممشى المارينا (BM1): 1.50 مساءً – 9.50 مساءً.
المسار الكامل: 3.55 مساءً – 9.50 مساءً.
ساعات عمل العبارة دبي.
الغبيبة – قناة دبي المائية (أف أر1): 1 ظهراً و6 مساءً.
قناة دبي المائية – الغبيبة (أف أر1: 2.25 مساءً و7.25 مساءً.
قناة دبي المائية – بلوواترز (أف أر2): 1.50 مساءً و6.50 مساءً.
بلوواترز – مارينا مول (أف أر2): 2.55 مساءً و7.55 مساءً.
مارينا مول – بلوواترز (أف أر2): 1 ظهرًا و6 مساءً.
بلوواترز – قناة دبي المائية (أف أر2): 1.20 مساءً و6.20 مساءً.
الرحلات السياحية من مارينا مول (أف أر4): 11.30 صباحاً و 4.30 مساءً.
الغبيبة – أكواريوم الشارقة (أف أر 5): 3 مساءً، 5 مساءً، 8 مساءً، و10 مساءً.
أكواريوم الشارقة – الغبيبة (أف أر5): 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، و9 مساءً.
الرحلات السياحية في الجداف، وميناء خور دبي، ودبي فستيفال سيتي (تي أر 7): من الساعة 4 مساءً. حتى الساعة 12:30 صباحاً (اليوم التالي).
العبرات
سوق دبي القديم – بني ياس (سي أر3): 10 صباحاً – 10.50 مساءً.
الفهيدي – السبخة (سي أر4): 10 صباحاً – 11.15 مساءً.
الفهيدي – سوق ديرة القديم (سي أر5): 10 صباحاً – 11.30 مساءً.
بني ياس – السيف (سي أر 6): 10 صباحاً – منتصف الليل.
السيف – الفهيدي – سوق دبي القديم (سي أر7): 3.10 مساءً – 10.55 مساءً.
الجداف – دبي فيستيفال سيتي (بي ام 2): 7.30 صباحا – 4 مساءً.
الجداف – ميناء خور دبي (سي أر 11): 7.15 صباحاً – 4 مساءً.
الرحلات السياحية
السيف، الفهيدي، بني ياس (تي أر10): 4 مساءً إلى 10.15 مساءً.
قناة دبي المائية، محطة الشيخ زايد للنقل البحري (تي أر6): من الساعة 4 مساءً إلى 10.15 مساءً.
الواجهة البحرية، مراسي، الخليج التجاري، جودلفين (دي سي 2): من الساعة 10 صباحاً حتى 10.05 مساءً.
الواجهة البحرية، مراسي، الخليج التجاري، جودلفين، شارع الشيخ زايد (دي سي 2): 3.35 مساءً – 10.05 مساءً.
الجداف – حي دبي للتصميم (دي سي 3): 4 مساءً – 10.45 مساءً.
من مارينا مول 1 (تي أر 8): 4 مساءً – 10.15 مساءً.