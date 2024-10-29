دبي: تكريم سائق تاكسي أعاد متعلقات راكب مفقودة
كرمت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً سائق أجرة في دبي لإعادته أغراضاً تركها أحد الركاب خلفه.
وتم الاحتفال بسلوك "ديباك كومار سينغ" الصادق في حفل قام فيه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنح السائق شهادة تقدير لخدمته المثالية.
وفي منشور على موقع X، أشادت هيئة الطرق والمواصلات بأمانة السائق، مؤكدة أن تصرفاته ساهمت في تعزيز ثقة الركاب وغرس الفخر داخل فريق عمل الهيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها سكان دبي صدقًا ملحوظًا. ففي حالة أخرى، أعلنت شرطة دبي يوم الأحد عن تكريم وافد هندي لإعادته 100 ألف درهم نقداً إلى الهيئة. وعثر المقيم في دبي، "سواديش كومار"، على الأموال في منطقة البرشاء بالمدينة.
وعلى نحو مماثل، حصل سائق تاكسي مصري على تكريم في وقت سابق من هذا الشهر لإعادته أشياء ثمينة تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي وجدها في سيارته، وقال لصحيفة خليج تايمز: "لم أفكر مرتين. كنت أعلم أنني يجب أن أعيدها".
وأصبحت حالات النزاهة شائعة في دبي. مؤخراً، أعاد عامل توصيل 15 ألف درهم نقدًا إلى المغترب البولندي كاجيتان هوبنر، بعد أن دفع العميل مبلغًا زائدًا عن طريق الخطأ.
وبعد أن دفع عن طريق الخطأ مبلغ 17 ألف درهم إماراتي زائدًا عن الحد لتوصيل طلبية تكلفت 1750 درهمًا إماراتيًا فقط، تلقى المغترب البولندي - الذي انتقل مؤخرًا إلى دبي - مكالمة من السائق، الذي نبهه إلى الخطأ وأراد إعادة المبلغ الزائد. وقال المقيم الجديد في حديثه لصحيفة خليج تايمز: "لم أصدق أنني استردت أموالي. ومنذ ذلك الحين، بقيت على اتصال دائم به؛ نحن مثل الإخوة".
وفي ذلك المساء، سلم محمد المال إلى كاجيتان. وقال كاجيتان: "أعطيته 300 درهم، لكنه رفض أن يأخذها. وقال إن مكافأته الحقيقية هي عند الله، وإن من واجبه إعادة المال. وكان علي أن أجبره على قبوله".