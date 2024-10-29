دبي: تكريم سائق تاكسي أعاد متعلقات راكب مفقودة

وبعد أن دفع عن طريق الخطأ مبلغ 17 ألف درهم إماراتي زائدًا عن الحد لتوصيل طلبية تكلفت 1750 درهمًا إماراتيًا فقط، تلقى المغترب البولندي - الذي انتقل مؤخرًا إلى دبي - مكالمة من السائق، الذي نبهه إلى الخطأ وأراد إعادة المبلغ الزائد. وقال المقيم الجديد في حديثه لصحيفة خليج تايمز: "لم أصدق أنني استردت أموالي. ومنذ ذلك الحين، بقيت على اتصال دائم به؛ نحن مثل الإخوة".