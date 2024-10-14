دبي: تقليص وقت إجراءات المسافرين بحراً إلى 20 دقيقة باستخدام التعرف على الوجه

كانت الطريقة السابقة في التعامل مع المسافرين تتضمن عمليات تفتيش مكثفة، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى فترات انتظار طويلة، وخاصة بالنسبة للسفن التي تحمل أعداداً كبيرة من الناس. وقد أدى إدخال نظام تحديد الهوية البيومترية في الموانئ البحرية والبرية، والذي تم تطبيقه منذ وقت سابق من هذا العام، إلى القضاء على هذه التأخيرات سواء عند الدخول أو الخروج من الموانئ.