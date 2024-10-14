دبي: تقليص وقت إجراءات المسافرين بحراً إلى 20 دقيقة باستخدام التعرف على الوجه
لقد ساهم تقديم المرسى المتنقل في تحسين عملية معالجة الركاب البحريين، وتحويل طريقة نزول المسافرين من سفن الرحلات البحرية، مما يسمح بفحص 5000 مسافر بكفاءة في 20 دقيقة فقط.
في السابق، كانت مهمة فحص كل راكب على حدة صعبة وتؤدي إلى طوابير طويلة وتأخيرات.
قبل وصول السفينة إلى الميناء، يستطيع المسؤولون الآن مسح معلومات الركاب رقمياً، مما يبسط عملية الهجرة. عند الوصول، يتم التعرف على الركاب باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضونه في الطوابير.
وقال فيصل أهلي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "بفضل نظام المارينا المتنقل، يمكننا تحديد هوية جميع الركاب في غضون 20 دقيقة فقط. ويسمح لنا هذا النظام بمعالجة بيانات الركاب مسبقاً، مما يضمن أنه عندما ترسو السفينة، يمكن للضباط التحقق بسرعة من هويات المسافرين".
كانت الطريقة السابقة في التعامل مع المسافرين تتضمن عمليات تفتيش مكثفة، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى فترات انتظار طويلة، وخاصة بالنسبة للسفن التي تحمل أعداداً كبيرة من الناس. وقد أدى إدخال نظام تحديد الهوية البيومترية في الموانئ البحرية والبرية، والذي تم تطبيقه منذ وقت سابق من هذا العام، إلى القضاء على هذه التأخيرات سواء عند الدخول أو الخروج من الموانئ.
وأضاف أهلي: "لم يعد المسافرون يواجهون طوابير طويلة، ما يجعل تجربة سفرهم أكثر سلاسة ومتعة".