دبي: تقليص زمن الرحلة على شارع الشيخ محمد بن زايد الى النصف

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التحسينات المرورية على طريق E311 (شارع الشيخ محمد بن زايد)، مما أدى إلى تقليص زمن السفر إلى أكثر من النصف.

وزادت الطاقة الاستيعابية للمخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط بنسبة 50 في المائة، حيث ارتفعت من 3000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة، كما انخفض زمن الرحلة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط باتجاه معبر الخليج التجاري من 10 دقائق إلى 4 دقائق بنسبة 60%.

وتمت توسعة المخرج 55 المؤدي إلى شارع الرباط بـ 600 متر، مع زيادة مسافة التداخل المروري وإضافة طريق جديد. وبهذا، يصل إجمالي عدد الطرق إلى ثلاثة.

وتأتي التوسعة المرورية في المخرج من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الرباط في إطار مشاريع التحسينات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في عام 2024، والتي تشمل 45 موقعاً في جميع أنحاء دبي. وتدعم مثل هذه التحسينات النمو المستدام في دبي وتعزز سعادة ورفاهية المقيمين، لتصنف دبي أفضل مدينة للعيش فيها.