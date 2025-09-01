دبي تفتتح محطتي سوق دبي القديم والسبخة البحريتين

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطتي سوق دبي القديم والسبخة للنقل البحري، اللتين تخدمان شبكة النقل البحري على طول خور دبي.
شهدت المرحلة الأخيرة من المشروع تحسيناتٍ مماثلةً لتلك التي طُبّقت في محطتي بر دبي وسوق ديرة القديم في المرحلة السابقة. وحافظت هذه التحسينات على الهوية الثقافية من خلال توفير وسائل راحةٍ للمستخدمين، وتوسيع مناطق الانتظار المظللة، وإنشاء منافذ بيعٍ بالتجزئة لخدمة ركاب العبرة.
يُمثل افتتاح المحطتين إنجازًا هامًا لقطاع النقل البحري في دبي. ويأتي إنجازهما في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل البحري لهيئة الطرق والمواصلات 2020-2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النقل البحري كوسيلة نقل رئيسية في الإمارة. وقد بلغ عدد وسائل النقل البحري 9.7 مليون وسيلة خلال النصف الأول من عام 2025.
في إطار خطة تطوير هذه المرحلة، وسعت هيئة الطرق والمواصلات مناطق الانتظار المظللة بنسبة 50%، وأنشأت مساحات جديدة، بما يتوافق مع متطلبات قانون دبي لأصحاب الهمم. كما حسّنت هذه التحسينات الإضاءة، واستخدمت مواد مستدامة وصديقة للبيئة في الرصيف البحري.
في مبادرة لتعزيز بيئة العمل للمشغلين، خصصت هيئة الطرق والمواصلات منطقة استراحة مكيفة لمشغلي العبرات الخشبية التقليدية، بما يضمن الراحة ويعزز الكفاءة التشغيلية.
تم تطوير المحطتين في وقت واحد لتسريع التسليم، وتحسين الموارد، وتحسين العائدات المالية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.