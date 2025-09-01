دبي تفتتح محطتي سوق دبي القديم والسبخة البحريتين

يُمثل افتتاح المحطتين إنجازًا هامًا لقطاع النقل البحري في دبي. ويأتي إنجازهما في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل البحري لهيئة الطرق والمواصلات 2020-2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النقل البحري كوسيلة نقل رئيسية في الإمارة. وقد بلغ عدد وسائل النقل البحري 9.7 مليون وسيلة خلال النصف الأول من عام 2025.