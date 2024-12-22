دبي تفتتح جسراً جديداً يختصر زمن الرحلة إلى 3 دقائق
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً جديداً يختصر زمن السفر من 15 دقيقة إلى 3 دقائق فقط، الأحد.
ويقع الجسر المكون من حارتين على شارع حصة بطول 1000 متر، ومن المتوقع أن يعزز انسيابية الحركة المرورية إلى شارع الخيل.
ومع إنجاز 54% من مشروع تطوير شارع حصة، يضمن الجسر اتصالاً مرورياً سلساً بوسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي.
ويتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسية، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل في الربع الرابع من عام 2025، وهي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل.
ويخدم المشروع الذي تبلغ تكلفته 689 مليون درهم عدداً من المناطق السكنية والتنموية الحيوية، بما في ذلك منطقة الصفوح 2 ومنطقة البرشاء السكنية وقرية جميرا الدائرية، ويمتد على مسافة 4.5 كيلومتر من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان في المناطق التي يخدمها هذا المشروع 640 ألف نسمة بحلول عام 2030، وسيعمل المشروع على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8 آلاف مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة.
أربعة تقاطعات
التقاطعات الأربعة في المشروع هي كما يلي:
الأول هو تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث سيتم إنشاء مخرج اتجاهي مزدوج يمر فوق الخط الأحمر لمترو دبي، ويسهل هذا المخرج حركة المرور من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة باتجاه الشرق باتجاه شارع الإمارات.
أما التقاطع الثاني فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، حيث سيتم زيادة عدد المسارات على جسر شارع حصة الحالي من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم تنفيذ تحسينات مرورية على تقاطع الإشارات الضوئية على مستوى سطح الأرض لتحسين الانسيابية.
أما التقاطع الثالث فهو على شارعي حصة وأصايل، وتتضمن الأعمال توسعة الجسر الحالي من حارتين إلى أربع حارات في كل اتجاه على طول شارع حصة، إلى جانب تطوير تقاطع الإشارات الضوئية على مستوى سطح الأرض لتحسين الحركة المرورية.
أما التقاطع الرابع الذي سيتم تطويره فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، حيث تتضمن الأعمال إنشاء مخرج مباشر من حارتين لضمان انسيابية حركة المرور من شارع حصة إلى شارع الخيل باتجاه الشمال باتجاه الشارقة.
مسارات الدراجات الهوائية والدراجات البخارية
ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء 13.5 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، التي تربط منطقة الصفوح بتلال دبي عبر شارع حصة، وتخدم هذه المسارات عدداً من المناطق السكنية، بما في ذلك البرشاء وبرشا هايتس.
وستعمل هذه المشاريع على تحسين الاتصال في الميل الأول والأخير من خلال الارتباط بمحطة مترو مدينة دبي للإنترنت والمراكز التجارية والخدمية في المنطقة.
يتضمن مسار الدراجات الجديد جسرين للدراجات الهوائية والمشاة، حيث يعبر الجسر الأول شارع الشيخ زايد، بينما يعبر الجسر الثاني شارع الخيل، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار مخصصة لمسار الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، ومترين لممرات المشاة.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 5200 مستخدم في الساعة، مما يضمن الاستخدام الفعال للسكان والزوار على حد سواء.