دبي تفتتح جسراً جديداً يختصر زمن الرحلة إلى 3 دقائق

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السكان في المناطق التي يخدمها هذا المشروع 640 ألف نسمة بحلول عام 2030، وسيعمل المشروع على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8 آلاف مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 16 ألف مركبة في الساعة.