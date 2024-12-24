النقل
دبي تغلق طرقاً رئيسية ليلة رأس السنة الساعة 4 مساءً
يُنصح المتجهين إلى منطقة وسط المدينة والمواقع الشعبية الأخرى بالبدء في رحلاتهم مبكراً أو استخدام وسائل النقل العام
قال مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الثلاثاء إن دبي ستغلق تدريجيا الطرق الرئيسية، بما في ذلك أجزاء من شارع الشيخ زايد، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء يوم 31 ديسمبر.
وقال حسين البنا المدير التنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات إن على المقيمين والزوار المتوجهين إلى وسط مدينة دبي وغيرها من المواقع الشهيرة التي تستضيف عروض الألعاب النارية أن يبدأوا رحلاتهم مبكراً وأن يستخدموا وسائل النقل العام، كما نصح أولئك الذين لا يرغبون في حضور الاحتفالات في هذه المناطق بالمغادرة مبكراً أيضاً.
وقال إن "إغلاق الطرق في كافة المواقع سيبدأ في حوالي الساعة الرابعة مساء يوم 31 ديسمبر".
ومن بين الطرق التي سيتم إغلاقها:
- بوليفارد الشيخ محمد بن راشد: يغلق من الساعة 4 عصراً
- الطابق السفلي من شارع المركز المالي: سيتم إغلاقه من الساعة 4 مساءً
- شارع المستقبل: مغلق من الساعة 4 عصرا
- شارع برج خليفة: مغلق من الساعة 4 مساءً
- شارع الأصايل: مغلق من الساعة 4 عصرا
- شارع الصكوك: مغلق من الساعة 8 مساءً
- المستوى العلوي من الطريق المالي: مغلق من الساعة 9 مساءً
- شارع الشيخ زايد: سيتم إغلاقه تدريجياً من الساعة 11 مساءً
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