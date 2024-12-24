دبي تغلق طرقاً رئيسية ليلة رأس السنة الساعة 4 مساءً

وقال حسين البنا المدير التنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات إن على المقيمين والزوار المتوجهين إلى وسط مدينة دبي وغيرها من المواقع الشهيرة التي تستضيف عروض الألعاب النارية أن يبدأوا رحلاتهم مبكراً وأن يستخدموا وسائل النقل العام، كما نصح أولئك الذين لا يرغبون في حضور الاحتفالات في هذه المناطق بالمغادرة مبكراً أيضاً.