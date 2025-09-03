دبي تعلن: المواقف مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد عمل خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف السيارات الخاضعة للرسوم، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).