دبي تعلن: المواقف مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جميع مواقف السيارات العامة ستكون مجانية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، باستثناء مواقف الطوابق المتعددة ومواقف بوابة الخيل رقم 365.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان لها، إن مواقف السيارات المدفوعة ستستأنف يوم السبت 6 سبتمبر 2025.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد عمل خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف السيارات الخاضعة للرسوم، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).
سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات يوم 5 سبتمبر. وستظل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول، وديرة، والبرشاء، والطوار، والمقر الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات تعمل على مدار الساعة.
من المقرر أن يعمل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر لفترة أطول يوم الجمعة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباحاً (اليوم التالي).