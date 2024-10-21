دبي تعزز شبكة الطرق بمشروع شارع الخيل: جسور ومسارات جديدة

ويُعدّ مشروع تطوير شارع الخيل أحد أهمّ المبادرات الاستراتيجية في دبي، حيث يُركّز على تعزيز شبكة الطرق من خلال تحسين الممرات الموازية للطرق السريعة الرئيسية، مثل شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. ويمتدّ شارع الخيل، وهو شريان حيوي يتكوّن من خمسة مسارات في كل اتجاه، من معبر الخليج التجاري إلى تقاطعه مع طريق الشيخ محمد بن زايد. وقد شهدت أجزاء من هذا الشارع توسعة شاملة ليصل عدد مساراتها إلى أكثر من ستة.