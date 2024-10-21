دبي تعزز شبكة الطرق بمشروع شارع الخيل: جسور ومسارات جديدة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اكتمال مشروع تطوير شارع الخيل، الذي شمل إنشاء خمسة جسور تمتدّ على مسافة 3300 متر، وتوسعة مسارات الطريق لتغطي أكثر من 6820 متراً.
واستهدفت أعمال التطوير سبع مناطق رئيسية على امتداد شارع الخيل، شملت كلاً من الجداف والخليج التجاري وزعبيل وميدان والقوز 1 وغدير الطير وقرية جميرا الدائرية.
ويُعدّ مشروع تطوير شارع الخيل أحد أهمّ المبادرات الاستراتيجية في دبي، حيث يُركّز على تعزيز شبكة الطرق من خلال تحسين الممرات الموازية للطرق السريعة الرئيسية، مثل شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. ويمتدّ شارع الخيل، وهو شريان حيوي يتكوّن من خمسة مسارات في كل اتجاه، من معبر الخليج التجاري إلى تقاطعه مع طريق الشيخ محمد بن زايد. وقد شهدت أجزاء من هذا الشارع توسعة شاملة ليصل عدد مساراتها إلى أكثر من ستة.
ويخدم هذا المشروع نحو 1.5 مليون شخص، حيث يساهم في تقليص زمن الرحلات بنسبة 30%، وذلك بفضل زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور إلى نحو 19 ألفاً و600 مركبة في الساعة. كما يُعزّز المشروع انسيابية الحركة المرورية على طول شارع الخيل، ويقضي على الاختناقات المرورية عند التقاطعات، ليضمن حركة مرورية أكثر سلاسة وانسيابية.
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أعمال التطوير في سبعة مواقع
وتضمن المشروع إنشاء خمسة جسور بالإضافة إلى تحسين وتوسيع الطرق في المواقع التالية:
زعبيل: تم إنشاء جسر بطول 700 متر بثلاثة مسارات في كل اتجاه بين تقاطع شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، ويربط هذا الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي.
ميدان: تم إنشاء جسر بطول 610 أمتار بمسارين بين تقاطع شارعي الميدان وراس الخور، ويربط هذا الجسر الحركة المرورية القادمة من شارعي الميدان والخيل باتجاه ديرة، ويستوعب الجسر ما يصل إلى 3200 مركبة في الساعة، كما تم إجراء تحسينات على 1550 متراً من الطرق السطحية لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.
القوز 1: تم إنشاء جسر جديد في هذه المنطقة بطول 650 متراً، يتكوّن من مسارين، بين تقاطع شارع الميدان وتقاطع شارع الواحة. ويُتيح هذا الجسر ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان وشارع الخيل باتجاه جبل علي، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة. كما شملت أعمال التطوير تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل بشارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان.
غدير الطير: تم إنشاء جسر بطول 640 متراً بسعة 3200 مركبة في الساعة بين تقاطع شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، ويربط هذا الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما تم تنفيذ تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع الميدان.
قرية جميرا الدائرية: تم إنشاء جسر بطول 700 متر بمسارين بين شارعي حصة والخميلة لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل بشارع حصة، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما تم تنفيذ تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر لربط الحركة المرورية القادمة من قرية جميرا الدائرية بشارع الخيل باتجاه ديرة.
الجداف: شهد شارع الخيل في منطقة الجداف أعمال توسعة شملت إضافة مسار جديد بطول 600 متر، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية باتجاه ديرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بين تقاطع شارع عود ميثاء وتقاطع شارع المركز المالي بنحو 2000 مركبة في الساعة.
الخليج التجاري: شملت أعمال التطوير في هذه المنطقة توسعة شارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، من خلال إضافة مسار جديد بطول 435 متراً، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية من شارع الخيل إلى منطقة الخليج التجاري، ورفع مستوى السلامة المرورية في هذا الجزء من الطريق باتجاه جبل علي.