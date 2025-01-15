دبي: تطوير 8 محطات بحرية بمزايا محسنة لأصحاب الهمم
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم الاثنين، عن نجاح تطوير 8 محطات للنقل البحري في الإمارة.
وقال "خلف بالغزوز الزرعوني"، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تضمّن نطاق العمل تطوير البنية التحتية لمحطات النقل البحري، بما في ذلك تحسين الإضاءة الليلية، وتوفير الدرابزين/مقابض اليد، وتحسين الأرضيات بعلامات السلامة والأمان بما يتوافق مع المعايير البحرية".
وأكدّ أن التطويرات ركّزت على ضمان رابط أفضل بين المرافق والأرصفة والمساحات المفتوحة، مع التركيز بشكل خاص على التنقل الآمن والمستقل لأصحاب الهمم وغيرهم من أفراد المجتمع.
وأضاف أنه تم أيضاً تقديم تحسينات صوتية مثل مكبرات الصوت لمساعدة الأفراد الذين يعانون من صعوبات في السمع في الحصول على معلومات مباشرة حول جداول الرحلات والنقل البحري.
وتهدف التحسينات، التي اكتملت في عام 2024، إلى تحسين الوظائف وإمكانية الوصول لجميع الركاب بما في ذلك أصحاب الهمم.
وقالت الهيئة إن هذا المشروع يتماشى مع كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، وتعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي الأوسع لإنشاء مدينة سهلة الوصول وشاملة بالكامل، وتقدم خدمات مخصصة لأصحاب الهمم.
وتضمن المبادرة أيضاً الالتزام الكامل بمعايير كود دبي لمحطات النقل البحري، مما يمكّن جميع السكان بمن فيهم أصحاب الهمم من التنقل بأمان وكفاءة.