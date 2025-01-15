دبي: تطوير 8 محطات بحرية بمزايا محسنة لأصحاب الهمم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم الاثنين، عن نجاح تطوير 8 محطات للنقل البحري في الإمارة.

وقال "خلف بالغزوز الزرعوني"، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تضمّن نطاق العمل تطوير البنية التحتية لمحطات النقل البحري، بما في ذلك تحسين الإضاءة الليلية، وتوفير الدرابزين/مقابض اليد، وتحسين الأرضيات بعلامات السلامة والأمان بما يتوافق مع المعايير البحرية".