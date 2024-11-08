دبي: تطوير شارع الجمايل بجسور جديدة وتوسعة لتحسين المرور
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الجمعة، عن إتمام جميع أعمال مشروع تطوير شارع الجمايل، المعروف سابقاً باسم "قرن السبخة"، وهو طريق حيوي يربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد.
وتضمن المشروع إنشاء أربعة جسور بطول 2874 متراً، تستوعب ما يصل إلى 17600 مركبة في الساعة، بالإضافة إلى تطوير طرق تمتد لأكثر من 7 كيلومترات، فضلاً عن تحسين التقاطعات السطحية على طول طريق الخدمة الموازي لشارع الشيخ محمد بن زايد. كما تم الانتهاء من تركيب إنارة الشوارع والإشارات المرورية وأنظمة إدارة المرور وشبكة تصريف مياه الأمطار ونظام الري.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في هيئة الطرق والمواصلات: "إن شارع الجمايل يعد شارعاً حيوياً يربط بين شارعي الشيخ زايد ومحمد بن زايد، ويعزز انسيابية الحركة المرورية بين هذين الشارعين الرئيسيين عبر شارع الخيل الأول وشارع الأصايل."
وأوضح الطاير أن المشروع ساهم في تقليص زمن الرحلة بنسبة 40% للمركبات القادمة من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، أي خفض زمن الرحلة في أوقات الذروة من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة. كما ساهم المشروع في تقليص زمن الرحلة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي بنسبة 70%، أي من 21 دقيقة إلى 7 دقائق فقط.
ويمتد الطريق من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الخيل الأول وشارع الأصايل، ويبلغ طوله 7 كيلومترات، ويتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين.
يخدم شارع الجمايل العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، منها أبراج بحيرات جميرا، وذا جاردنز، والفرجان، وديسكفري جاردنز، وجزر جميرا، وجميرا بارك، والينابيع، وتلال الإمارات، ومدينة دبي للإنتاج، وجميرا جولف إستيت. ويُقدر عدد سكان هذه المناطق بنحو 250 ألف نسمة، وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات.
وتم افتتاح مشروع تطوير شارع الجمايل على مراحل، حيث يبلغ طول الجسر الأول 666 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، مما يُساهم في انسيابية الحركة المرورية ويمنع الازدحام للمركبات القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى منطقة جميرا جولف ومدينة دبي للإنتاج.
أما الجسر الثاني فيبلغ طوله 601 متر، ويضم مسارين أيضاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، مما يُسهل حركة المرور القادمة من شارع الجميل شرقاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم شمالاً باتجاه القصيص وديرة.
ويبلغ طول الجسر الثالث 664 متراً، بمسارين، ويُساهم في انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد جنوباً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة.
وأخيراً، الجسر الرابع الذي تم افتتاحه مطلع نوفمبر الماضي، بطول 943 متراً، يتألف من مسارين في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف مركبة في الساعة. ويربط هذا الجسر شارع الجمايل بشارع الشيخ محمد بن زايد، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد.