دبي: تطوير شارع الجمايل بجسور جديدة وتوسعة لتحسين المرور

وأوضح الطاير أن المشروع ساهم في تقليص زمن الرحلة بنسبة 40% للمركبات القادمة من شارع الجمايل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، أي خفض زمن الرحلة في أوقات الذروة من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة. كما ساهم المشروع في تقليص زمن الرحلة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي بنسبة 70%، أي من 21 دقيقة إلى 7 دقائق فقط.