دبي تُطلق منطقة ذاتية القيادة بطول 15 كم براً وبحراً

كشفت دبي عن تخصيص منطقة واسعة تمتد على مسافة 15 كيلومترًا كـ"منطقة دبي ذاتية القيادة" (Dubai Autonomous Zone)، والتي ستُعيد تعريف مفهوم التنقل، حيث سيتمكن الأفراد من التنقل بين الوجهات باستخدام مركبات ذاتية القيادة بالكامل، سواء براً أو بحراً.

جاء هذا الإعلان يوم الأربعاء خلال "مؤتمر وتحدي دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة"، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات. وتُعد هذه المنطقة خطوة حاسمة لدمج النقل ذاتي القيادة في منظومة التنقل الحضري الحالية، وتساهم في تحقيق هدف دبي المتمثل في أن يكون 25% من وسائل النقل ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.

رحلة المستقبل تبدأ من خور دبي

في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" على هامش المؤتمر الذي يستمر يومين، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة النقل العام بهيئة الطرق والمواصلات: "منطقة دبي ذاتية القيادة هي نظرة إلى مستقبل التنقل في دبي، حيث ستتمكن من التنقل داخل المنطقة المخصصة باستخدام مركبات ذاتية القيادة متعددة، سواء كانت سيارة أجرة، أو حافلة مكوكية، أو عبرة، أو وسيلة نقل بحري، وبالتأكيد، مترو دبي".

وأضاف: "الفكرة هي أنه عندما تكون داخل منطقة دبي ذاتية القيادة، ستصل إلى هناك باستخدام المترو (الذي يعمل بدون سائق)، ثم تنزل في محطة الخور، وبعدها سيكون لديك خياران: إما أن تذهب إلى دبي فيستيفال سيتي أو إلى دبي كريك هاربر باستخدام عبرة ذاتية القيادة، ثم تستقل حافلة مكوكية ذاتية القيادة إلى وجهتك النهائية".

ستغطي المنطقة ذاتية القيادة المساحة المحيطة بمحطة الخور على الخط الأخضر لمترو دبي في منطقة الجداف، وتمتد نحو "دبي كريك هاربر" و"دبي فيستيفال سيتي".

وأكد بهروزيان أن كل شيء في هذه المنطقة سيكون متصلاً، بما في ذلك المركبات المستخدمة في كنس الطرق، والتي ستكون هي الأخرى بدون سائق.