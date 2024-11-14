دبي تطلق مركز التميز للدفع الرقمي لتعزيز نظام "نول"

وأضاف أن المركز سيشكل منصة ديناميكية لجمع أصحاب المصلحة من القطاعات المالية والحكومية والأكاديمية للتعاون في مجموعة من المبادرات على مدار العام. وتشمل هذه المبادرات البحوث المتعمقة وخدمات الاستشارات وتحليل البيانات وغيرها، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات عبر القطاعات. ويهدف هذا النهج التعاوني إلى دفع عجلة التقدم في تكنولوجيا الدفع الرقمي ووضع الأسس لتطوير سياسات الدفع الرقمي المتقدمة.