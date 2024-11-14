دبي تطلق مركز التميز للدفع الرقمي لتعزيز نظام "نول"

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركز التميز للدفع الرقمي بهدف تعزيز التحول الرقمي لنظام الدفع "نول"، وتحسين تجربة المستخدم والاستفادة من التقنيات المتطورة.
وتتماشى هذه المبادرة مع التزام هيئة الطرق والمواصلات بتطوير البنية التحتية الرقمية لبطاقة "نول"، من خلال تقنيات نظام التذاكر القائم على الحساب (ABTS)، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لدعم رؤية دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم.
وسلط محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، الضوء على مهمة المركز.
وقال: "يهدف المركز إلى قيادة البحث والابتكار في تقنيات الدفع الرقمي، وتوقع التوجهات المستقبلية، والتعامل مع التحديات الحالية، مما يُمكننا من تعزيز حلول الدفع في وسائل النقل العام، وتطوير نظام نول باستراتيجيات مُبتكرة واستشرافية".
وأضاف أن المركز سيشكل منصة ديناميكية لجمع أصحاب المصلحة من القطاعات المالية والحكومية والأكاديمية للتعاون في مجموعة من المبادرات على مدار العام. وتشمل هذه المبادرات البحوث المتعمقة وخدمات الاستشارات وتحليل البيانات وغيرها، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات عبر القطاعات. ويهدف هذا النهج التعاوني إلى دفع عجلة التقدم في تكنولوجيا الدفع الرقمي ووضع الأسس لتطوير سياسات الدفع الرقمي المتقدمة.
وأضاف المظرب: "سيعمل المركز على تعزيز الوعي العام وتعميق الفهم لتقنيات الدفع الرقمي من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات وجلسات التدريب المتخصصة. وستُساهم نتائج أبحاثنا في تطوير السياسات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدم في المدفوعات الرقمية".
ويمثل مركز التميز في الدفع الرقمي خطوة مهمة في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز مكانة دبي كدولة رائدة في مجال التنقل الذكي والابتكار الرقمي. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل هيئة الطرق والمواصلات ريادتها في تعزيز حلول الدفع الرقمي، وتوفير تجارب دفع فعّالة ومُبتكرة لسكان دبي وزوارها عبر شبكة النقل في المدينة.