دبي تطلق أول شبكة نقل "ذكية" للتنقل الشخصي المباشر

تخيل توفر مركبات شخصية حسب الطلب على مدار الساعة، تتيح لك التنقل المباشر من نقطة إلى أخرى دون توقف في محطات وسيطة. هذا هو النموذج الذي تستكشفه دبي مع اقترابها من إدخال شبكة نقل مؤتمتة مصممة لإعادة صياغة السفر الحضري لمسافات قصيرة.
وقعت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) يوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع شركة "غلايد وايز" (Glydways)، مما يمثل إطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة في دبي.
يعتمد النظام المقترح على مركبات كهربائية بدون سائق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعمل بشكل مستقل عن حركة المرور على الطرق. وتعمل هذه المركبات على مسارات توجيه ضيقة ومدمجة يمكن أن تكون علوية أو أرضية، مما يقلل من تعارضها مع الطرق الحالية وشبكات المرافق.
تتيح تكنولوجيا "غلايد وايز" تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 10 مركبات تعمل بفاصل زمني قدره ثانية واحدة فقط. وأوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" على هامش القمة العالمية للحكومات: "هذا يعني أن ما يصل إلى 10 سيارات يمكنها الارتباط معاً افتراضياً، تماماً مثل القطار. لذا، فهو حقاً نظام نقل عام حقيقي. ونحن نعتقد أن لديه إمكانات جيدة".
يمكن لكل مركبة أن تحمل ما بين أربعة إلى ستة ركاب وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة. وقد تم تجهيز هذه الكبائن بـ 20 مستشعراً عالي الدقة من نوع "ليدار" (LiDAR)، بالإضافة إلى أنظمة رادار متطورة وكاميرات عالية الدقة لدعم التشغيل الذاتي.
وقال بهروزيان إن عرض النظام ضيق، وأضاف: "سيكون جيداً للمناطق التي تحتوي على ممرات ضيقة وازدحام مروري أو كثافة بشرية عالية".
صُمم النظام كحل للتنقل الحضري، حيث يوفر خدمات نقل مخصصة حسب الطلب تسمح للركاب بالتوجه مباشرة إلى وجهاتهم. ومن المتوقع أن يقلل من زمن الرحلة مع توفير إعدادات قابلة للتخصيص للتحكم في المناخ والترفيه، إلى جانب انعدام الانبعاثات المحلية ومعايير سلامة تضاهي أنظمة النقل الجماعي.
وأضاف بهروزيان أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ مرحلتها الاختبارية في وقت لاحق من هذا العام في منطقة "بلوواترز آيلاند". وقال: "نعتقد أن هذه منطقة جيدة للاختبار. إذا نجحت نتائج الاختبارات، نأمل أن نقوم بتعميمها في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة على مناطق مختلفة أخرى في دبي".
تنص الاتفاقية على دراسة عدة مسارات مقترحة، بما في ذلك مشروع تجريبي بطول 2.8 كم يربط محطة مترو "ناشيونال بينتس" (National Paints) بجزيرة بلوواترز. وستربط مسارات إضافية محطات مترو دبي بوجهات مثل مدينة جُميرا، وشارع السركال، وتايمز سكوير سنتر، ودبي فيستيفال سيتي، مما يعزز التكامل مع شبكة المترو الأوسع.
وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، إن النظام يتميز بطاقة تشغيلية عالية، مما يتيح نقل أكثر من 20,000 راكب في الساعة في كلا الاتجاهين. وأضاف أنه يمكن تحقيق وفورات في التكاليف الرأسمالية تصل إلى 90% وخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يحسن كفاءة الاستثمار في مشاريع النقل المستدام.
وقال مارك سيجر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "غلايد وايز"، إن إطلاق النظام في دبي يمثل علامة فارقة للشركة. وأضاف: "تمثل غلايد وايز شكلاً جديداً من أشكال التنقل المصمم لدعم الحركة السلسة بين الأحياء"، مشيراً إلى أن بلوواترز آيلاند توفر بيئة مثالية لاستعراض قدرة الشبكة على توفير نقل عالي السعة وحسب الطلب بتكلفة أقل.
تأسست "غلايد وايز" في عام 2016، وهي تعمل على تطوير شبكات نقل مؤتمتة عالية السعة تشغل مركبات كهربائية ذاتية القيادة على مسارات توجيه مخصصة. وتقول الشركة إن أنظمتها قابلة للتوسع، وفعالة من حيث التكلفة، وسريعة الانتشار، مما يوفر للمدن حلاً مستداماً ومجدياً مالياً للنقل مع تزويد الركاب بخيارات تنقل ميسورة التكلفة وشخصية.