دبي تطلق أول شبكة نقل "ذكية" للتنقل الشخصي المباشر

وأضاف بهروزيان أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ مرحلتها الاختبارية في وقت لاحق من هذا العام في منطقة "بلوواترز آيلاند". وقال: "نعتقد أن هذه منطقة جيدة للاختبار. إذا نجحت نتائج الاختبارات، نأمل أن نقوم بتعميمها في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة على مناطق مختلفة أخرى في دبي".