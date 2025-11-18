دبي: تطبيق "نول باي" المحدّث يتيح تجديد البطاقات وتصاريح السفر مسبقاً

يمكن لمستخدمي تطبيق "نول باي" في دبي الآن تجديد البطاقات المنتهية أو تمديد صلاحية تصاريح السفر مسبقًا بفضل الإصدار المحدث من التطبيق.
يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات استباقية لتذكيرهم بتعبئة الأرصدة المنخفضة. كما يمكنهم إدارة بطاقات نول الخاصة بأفراد العائلة وإجراء التعبئة الفورية والاستعلام عن الأرصدة في الوقت الحقيقي.
من خلال هذا الإصدار المحدث من تطبيق نول باي الذي كشفت عنه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يمكن للمستخدمين جدولة التعبئة التلقائية لبطاقات العائلة على فترات محددة بمبالغ يختارها المستخدم، بالإضافة إلى إجراء عمليات شراء فورية لتصاريح السفر.
يهدف التحديث إلى توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وسهولة، مما يحسن من قابلية الاستخدام والكفاءة والأداء العام. يقدم تطبيق نول باي المحدث مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:
إدارة بطاقات نول الخاصة بأفراد العائلة، مثل تقديم الطلبات للأطفال، وربط أو إلغاء تفعيل بطاقات العائلة، وإعادة شحن الأرصدة لأفراد معينين.
جدولة التعبئة التلقائية لبطاقات العائلة على فترات محددة وبمبالغ يختارها المستخدم.
تلقي إشعارات استباقية لتذكير المستخدمين بتعبئة الأرصدة المنخفضة، وتجديد بطاقات نول المنتهية، أو تمديد صلاحية تصاريح السفر مسبقًا.
تعبئة فورية لبطاقات نول والاستعلام عن الأرصدة في الوقت الحقيقي.
شراء فوري لتصاريح السفر.
خدمات إضافية داخل التطبيق مثل تعبئة رصيد الهاتف المحمول.
يأتي الإطلاق كجزء من المرحلة الأولى من مبادرة هيئة الطرق والمواصلات لتطوير نظام نول باستخدام تقنية التذاكر القائمة على الحساب (ABT). يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، بما في ذلك مواءمة واجهة التطبيق مع المظهر الموحد للنظام الرقمي الأوسع لهيئة الطرق والمواصلات.
من الجدير بالذكر أن نول باي يدعم الآن بطاقات نول الرقمية على أجهزة سامسونج وهواوي، مما يتيح للمستخدمين الدفع عبر وسائل النقل العامة والمتاجر بنقرة بسيطة دون الحاجة لفتح التطبيق.
بحلول نهاية عام 2024، تم بيع أكثر من ٣٣,٠٠٠ بطاقة رقمية، مما يمثل زيادة بنسبة ٤٦٠ في المائة مقارنة بالعام السابق. كما وصل عدد تحميلات التطبيق إلى ١.٥ مليون، مسجلاً نموًا بنسبة ١٥٠ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٣.
دبي: زيادة بنسبة ٢٠٪ في تعبئة بطاقات نول الذكية مع تقليل الاعتماد على آلات التذاكر المسافرون في دبي سيحصلون على نظام نول أذكى مع المحافظ الرقمية والدفع ببطاقات البنوك مترو دبي لزيادة الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول في آلات البيع