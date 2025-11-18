دبي: تطبيق "نول باي" المحدّث يتيح تجديد البطاقات وتصاريح السفر مسبقاً

يمكن لمستخدمي تطبيق "نول باي" في دبي الآن تجديد البطاقات المنتهية أو تمديد صلاحية تصاريح السفر مسبقًا بفضل الإصدار المحدث من التطبيق.

يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات استباقية لتذكيرهم بتعبئة الأرصدة المنخفضة. كما يمكنهم إدارة بطاقات نول الخاصة بأفراد العائلة وإجراء التعبئة الفورية والاستعلام عن الأرصدة في الوقت الحقيقي.

من خلال هذا الإصدار المحدث من تطبيق نول باي الذي كشفت عنه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يمكن للمستخدمين جدولة التعبئة التلقائية لبطاقات العائلة على فترات محددة بمبالغ يختارها المستخدم، بالإضافة إلى إجراء عمليات شراء فورية لتصاريح السفر.